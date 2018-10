Die Rückkehr zum Mond

Airbus DS will „Kraftwerk“ für Raumkapsel „Orion“ Ende Oktober ausliefern

+ Das US-Raumschiff „Orion“ soll in wenigen Jahren wieder Astronauten zum Mond fliegen. Das „Kraftwerk“ für die Kapsel liefert Europa. Gebaut wird es bei Airbus DS in Bremen. Die Reise zum Kennedy-Space-Center nach Florida ist für Ende Oktober geplant. - Foto: Koller

Bremen - Von Jörg Esser. Der Mond kehrt in den Fokus der Raumfahrer zurück. In wenigen Jahren will die amerikanische Raumfahrtagentur Nasa mit der Kapsel „Orion“ wieder Astronauten auf den einzigen natürlichen Satelliten der Erde bringen. Mit im Spiel ist die europäische Raumfahrtagentur Esa. Und das „Kraftwerk“ für die Kapsel, das European Service Modul (ESM), wird bei Airbus in Bremen gefertigt.