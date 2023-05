Bremer Nachwuchsforscher beim Bundesfinale:

Rotortests im Windkanal

Von: Jörg Esser

Messungen in Fockes Windkanal: Kai Steffen (l.) und die beiden Bremer Jungforscher Jonas Bukowski und Per Garbrecht (r.) mit ihrem Modell eines Segelboots mit Flettner-Rotor und rotierenden Zylindern. © Esser

Nachwuchsforscher aus ganz Deutschland treffen sich am Wochenende zum Bundesfinale in der Bremer Stadthalle. Zuletzt war die Hansestadt 2008 Gastgeber des Bundesfinales.

Bremen - Jonas Bunkowski und Per Garbrecht sind jeweils 13 Jahre alt. Die beiden Schüler der Oberschule Rockwinkel zählen zu den Bremer Teilnehmern beim Bundesfinale von „Jugend forscht“ (Jufo) in der Stadthalle (ÖVB-Arena). Sie zählen zu den jüngsten Teilnehmern beim Wettbewerb der Nachwuchswissenschaftler mit Projekten aus den Fachbereichen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik und Informatik, Physik und Technik.

Jonas und Per nehmen im letztgenannten Fachbereich teil. Ihr Projekt heißt „Segeln mit dem Flettner-Rotor – ein zukünftiger Schiffsantrieb?“ Es geht, grob gesagt, vor allem um Treibstoffersparnis und um Klimaschutz.

Der nach dem hessischen Ingenieur Anton Flettner (1885 bis 1961) benannte gut 100 Jahre alte Flettner-Rotor ist ein der Windströmung ausgesetzter rotierender Zylinder. Er wirkt wie ein Segel und erzeugt eine Kraft quer zur Anströmung. Die beiden Bremer Oberschüler haben für ihr „Jufo“-Projekt ein Katamaran-Modell (mit „Pringles“-Dosen als rotierende Zylinder) entwickelt, das mit einem klimafreundlichen Rotor angetrieben wird.

Rotierende Zylinder, Kraft und Anströmung

Das Schiffsmodell sei voll funktionsfähig, sagen die beiden. Und zeigen ihr Handy-Video von der Probefahrt auf einem Teich. Das ferngesteuerte Schiff jedenfalls nimmt bei entsprechendem Wind schnell Fahrt auf. Die Steuerung übernimmt ein selbst programmierter Mikrocontroller.

In „Fockes Windkanal“, dem technischen Labor des Luftfahrtpioniers und Hubschrauberkonstrukteurs Henrich Focke (1890 bis 1979) in der Bahnhofsvorstadt, testen die Jungforscher gemeinsam mit Olaf von Engeln und Kai Steffen vom Windkanal-Verein ihr Modell sozusagen unter Laborbedingungen. Und sie messen dabei, wie die Sog- und Druckkräfte bei verschiedenen Winkeln die Windgeschwindigkeit beeinflussen. Das ist jetzt relativ unwissenschaftlich ausgedrückt. Ein Windmesser ermittelt im Flettner-Segelschiff der Rockwinkeler Oberschüler die Windgeschwindigkeit, „um auf der Basis der Drehgeschwindigkeit der Rotoren die jeweiligen Bedingungen anzupassen“.

Testreihen in „Fockes Windkanal“

Die Idee zu ihrem Projekt ist Per und Jonas nach eigenen Angaben gekommen, als sie den Stapellauf einer mit Rotoren angetriebenen Fähre im Fernsehen verfolgt (und dabei wohl „Pringles“ genascht) haben. Sie wollen zeigen, dass sich der Flettner-Rotor gut zur Antriebsunterstützung eignet. „Da fast jedes Schiffsdeck Platz für den Rotor bietet, kann er in Kombination mit anderen umweltfreundlichen Antrieben Schiffe klimaneutral machen“, lautet die These.

An den Start geht auch ein Team, das eine Software zur Simulation von Starkregenereignissen entwickelt hat. Auf Basis digitaler Geländemodelle lässt sich damit ermitteln, welchen Weg sich das Wasser sucht, wo es sich staut und an welchen Stellen Überschwemmungen drohen. Zu sehen gibt es in Bremen zudem eine Alternative zu tierischem Leder: Das feste und zugleich weiche Material besteht aus Kartoffelstärke, Glyzerin und Apfelpektin, einem Abfallprodukt der Saftherstellung.

Die Jungforscher aus Bremen und ihre Mitstreiter aus ganz Deutschland bauen ihre Projekte und Versuche in der ÖVB-Arena auf. Am Freitag und am Sonnabendvormittag stehen die Jurygespräche im Ausstellungsbereich auf dem Programm. Am Sonnabend (20. Mai) von 14 bis 17 Uhr werden die Forschungsprojekte der Öffentlichkeit präsentiert.

173 Teilnehmer beim Bundesfinale

Die Siegerinnen, Sieger und Platzierten des Bundesfinales sollen dann am Sonntag ausgezeichnet werden. Zu dem Festakt, der von 11 bis 13 Uhr geplant ist, wird den Angaben zufolge auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) erwartet. Hinter dem Wettbewerb steht die Hamburger Stiftung „Jugend forscht“, Ausrichter sind in diesem Jahr die Unternehmensverbände im Land Bremen.

Bis zum Sonntag präsentieren 173 Nachwuchswissenschaftler in der Stadthalle (ÖVB-Arena) insgesamt 108 herausragende Forschungsprojekte, teilten die Organisatoren mit. Die Talente aus den Fachbereichen Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) hatten sich durch Landessiege fürs Bundesfinale qualifiziert. An der aktuellen Runde des Nachwuchswettbewerbes unter dem Motto „Mach Ideen groß!“ waren bundesweit insgesamt 9 386 Kinder und Jugendliche mit 5 156 Projekten beteiligt.