Rote Wegweiser in Bremen

+ © Esser Neun Minuten: So lange braucht ein Tourist vom Breitenweg bis zur Stadtmusikanten-Skulptur am Rathaus. Darauf weisen ihn die roten Stadtmusikanten hin. © Esser

Bremen – Die Bremer Stadtmusikanten weisen mal wieder den Weg – diesmal ganz in Rot auf den Strecken vom Hauptbahnhof und den Parkhäusern am Innenstadtrand in die zentrale Innenstadt. Damit der Weg vom Bahnhof ins Zentrum zukünftig möglichst schnell gefunden werde, seien die Stadtmusikanten als sogenannte Piktogramme auf Bürgersteigen und Flächen aufgebracht worden, teilt die Senatspressestelle mit.