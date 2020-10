Rot-weiße Uniformen

Bremische Soldaten, abgebildet in einem Buch des Historikers Andree Brumshagen (erschienen 2010 in der Schriftenreihe des Bremer Staatsarchivs).

Bremen – Die Bremer Stadtmusikanten, ja, die kennt man. Aber hier wird heute eine andere Musik gespielt, eine zackigere: Bremen hatte auch einmal ein Stadtmilitär. Die Uniformen der Soldaten waren nicht Grün-Weiß, sondern Rot und Weiß – wie die Bremer „Speckflagge“. Heute ist das Stadtmilitär Thema in unserer Serie Verschwunden.

„Schon im Mittelalter hatte Bremen in Kriegszeiten Söldner“, heißt es im „Großen Bremen-Lexikon“ des Historikers Herbert Schwarzwälder (1919 bis 2011). Jeder wehrfähige Bürger war zudem verpflichtet, im Kriegsfall zur Verteidigung Bremens zur Verfügung zu stehen.

Das Stadtmilitär aber bestand hauptsächlich „aus ärmeren Leuten, die eine Nebenversorgung suchten“, so Schwarzwälder. Es seien „nur wenige Bürger“ darunter gewesen. Anno 1618, zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges, beschlossen die Bremer dann, eine stehende Truppe einzurichten – mit Fußsoldaten und Reitern.

Bremer Stadtmilitär löst Bürgerkompanien ab

Das Stadtmilitär löste nun die alten Bürgerkompanien ab (jedenfalls, was deren militärische Aufgaben anging). Bewaffnet war es unter anderem mit Flinten, Musketen und Piken – mit Spießen für die Fußsoldaten also.

Waffen und auch Kanonen lagerten die Bremer in ihren Zeughäusern ein, gegen Ende des 16. Jahrhunderts zum Beispiel im Ostertor, am Herdentor und im Katharinenkloster. Die Kirche des früheren Katharinenklosters war im Jahr 1597 ganz profan in ein Zeughaus verwandelt worden. Hier gab es auch Platz für Rüstungen. Das Kloster der Dominikaner zwischen Sögestraße und Schüsselkorb – ab 1253 gebaut, im Jahr 1285 geweiht, um 1400 um die Hallenkirche ergänzt – war 1528 (als die Reformation tobte) geschlossen worden.

Bremer Stadtmilitär blickt über die Ochtum

Nach den Befreiungskriegen gab Bremen das Zeughaus im einstigen Katharinenkloster auf. Aber so weit sind wir noch nicht. Noch gibt es das Zeughaus, noch gibt es das Stadtmilitär. Die rot-weiß uniformierten Soldaten besetzten unter anderem Wachen am Ostertor, in der Neustadt und an der Weserbrücke. Auf dem Stadtwerder, in Kattenturm und im Warturm (an der Straße von Huchting nach Delmenhorst; mit Blick über die Ochtum) war das Bremer Stadtmilitär ebenfalls präsent.

So verging die Zeit. Und dann kamen eine neue Zeit, die „Franzosenzeit“. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gehörte Bremen (wie beispielsweise auch Hamburg und Lübeck) zu Napoleons Kaiserreich. Am 18. Dezember 1810 hatte sie begonnen, die „Franzosenzeit“ in Bremen. Zum 1. Januar 1811 gründeten die Franzosen dann das „Département des Bouches du Weser“, das Departement der Wesermündungen.

Franzosen lösen das Bremer Stadtmilitär auf

„Brême“ war die Hauptstadt dieser Verwaltungseinheit, die in vier Arrondissements unterteilt wurde und weit mehr als das Stadtgebiet umfasste – so auch Oldenburg (mit Delmenhorst), Nienburg (mit Bassum, Hoya und Sulingen) und Lehe (mit Vegesack, Dorum und Osterholz). Noch heute verbinden sich etliche Reformen und Veränderungen mit der „Franzosenzeit“, die bis zum 26. Oktober 1813 dauerte. Die Franzosen schufen in Bremen die Zünfte ab, sie änderten das Steuersystem und lösten – gleich im Jahr 1810 – das Stadtmilitär auf. Die „Franzosenzeit“ endete mit Napoleons Ära, als die Befreiungskriege tobten.

Nach den Befreiungskriegen gab die Stadt Bremen dann auch ihr Zeughaus im Katharinenkloster auf. 1820 wurde das Kirchengebäude zu einem Packhaus, in dem Kaufleute Waren lagerten; 1888 begann ein Teilabriss. Der Chor wurde umbaut und 1960 ebenfalls abgerissen.