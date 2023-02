„Spider Murphy Gang“ kommt nach Bremen: Rosi ohne Strom

Von: Jörg Esser

Die „Spider Murphy Gang“ um Günther Sigl (2.v.l.) und Barny Murphy (in Rot) gastiert im November im Bremer Metropol-Theater. © Hagenfoto

Die Schwabinger Jungs zählten zu den Stars der Neuen Deutschen Welle. „Die Spider Murphy Gang“ ist immer noch unterwegs. Im November gastiert die Band in Bremen. Unplugged.

Bremen – Die „Spider Murphy Gang“ zählte in den 80er Jahren zu den Speerspitzen der Neuen Deutschen Welle (NDW). „Skandal im Sperrbezirk“ war in Deutschland, Österreich und der Schweiz wochenlang die Nummer Eins in den Charts. Die Münchener Band ist immer noch unterwegs. Und mit Bandleader Günther Sigl und Barny Murphy sind noch zwei Gründungsmitglieder der „Spiders“ dabei.

Gemeinsam mit Andreas Keller, Willie Duncan, Ludwig Seuss, Dieter Radig und Otto Staniloi gehen sie auf „Unplugged“-Tournee. Am 16. November gastieren sie im Metropol-Theater am Richtweg mit Rock ohne Strom. Im Interview mit unserer Zeitung spricht Günther Sigl über Live-Konzerte sowie Abstecher nach Norddeutschland und eben nach Bremen.

Moin, Herr Sigl! Schön, dass die „Spider Murphy Gang“ mal wieder in den Norden kommt ...

Servus. Ja, das war mein Wunsch, mal wieder in den Norden zu reisen. Da haben wir viele Fans. Unser erster Auftritt in Bremen war damals im „Stubu“. Und dann haben wir häufig beim Sechs-Tage-Rennen gespielt. Jeden Abend. Da waren wir dann einige Tage in der Stadt. Und immer mal unterwegs. Im Schnoor. Bremen ist eine schöne Stadt.

Sie waren lange nicht mehr auf Tournee?

Nicht auf großen Reisen. Aber jetzt ist unser Kalender wieder voll. Wir spielen immer so drei- bis viermal hintereinander. Für die „Unplugged“-Tour stehen insgesamt 50 bis 60 Konzerte auf dem Plan. Viel in Süddeutschland. Wir sind aber auch in Berlin, Erfurt, Hamburg und eben in Bremen. Das ist dann eine „kleine Nordtournee“. Wir kommen gerne.

Eine kleine Nordtournee

Live-Konzerte sind immer noch etwas Besonderes?

Klar! Wir waren nie so eine Studioband. Wir wollten von unserer Musik leben. In den 70er Jahren haben wir in den sogenannten „Ami-Clubs“ vor GIs gespielt. Dann kam die Neue Deutsche Welle. Und hat uns nach oben und auf die Live-Bühnen gespült. Nach dem Ende der NDW gab es eine Durststrecke. Aber wir haben immer live weitergespielt.

Die neue Tour bietet Rock ohne Strom. Ihr seid mit dem neuen Album „Unplugged – Skandal im Lustspielhaus“ unterwegs. Unplugged eben...

Alles ist nicht so elektrisch. Und nicht so verstärkt. Und nicht so laut. Das ist jetzt kein Konzert zum Auf-die-Bänke-Steigen. Wir erzählen ein bisschen aus unserer Bandgeschichte, vom alten Elvis und der Schickeria, von unseren Wurzeln. Ich bin ja Jahrgang 1947 und mache seit 1962 Musik. Da kommt was zusammen. Aber wenn wir anfangen zu rocken, dann zucken die Leute mit den Beinen. Und die meisten stehen auch rasch.

Ist auch „Skandal im Sperrbezirk“ zu hören, der ewige Nummer-Eins-Hit?

Wir müssen schon unsere bekanntesten Songs spielen. Auch „Schickeria“, „Ich schau Dich an“ und „Wo bist Du?“ Sonst fehlt ja was. Aber wir schlagen moderate Tonarten an. Mit 76 komme ich mit der Stimme nicht mehr ganz so hoch. Aber ich bin gesund, meine Stimme ist fit. Und ich weiß, wie ich mit ihr umgehen muss.

Moderate Tonarten

Und Rosi hat immer noch ein Telefon und ist weiterhin unter der Nummer 32-16-8 die ganze Nacht zu erreichen?

„Skandal im Sperrbezirk“ war eigentlich als gesellschaftskritischer und sozialkritischer Text angelegt. Aber 1982 ist das Lied dann zum Faschingshit geworden. Und es wird heute auf der Wies’n immer noch von allen Bands rauf und runter gespielt. Und nicht nur in München und Bayern, sondern auf Partys im Westen, Osten und Norden. Übrigens: Die Norddeutschen gelten ja als reserviert. Davon haben wir nie etwas gespürt.

Das heißt: Die Bremer und Buten-Bremer dürfen sich schon heute auf das Konzert am 16. November im Metropol-Theater freuen?

Wir sind Entertainer und wollen unterhalten. Wir haben Spaß auf der Bühne und wollen, dass die Leute bei uns Spaß haben. Gerade in der heutigen Zeit ist das wichtig. Die Corona-Pandemie beispielsweise hat uns für neun Monate ausgebremst. Der Lockdown hat unser Musikerleben lahmgelegt. Das sitzt man daheim wie ein Rentner und weiß nicht, ob es weitergeht. Alles war in der Schwebe, das war nicht lustig. Aber jetzt sind wir wieder voll dabei. Ich freue mich auf Norddeutschland! Und auf Bremen!

Am 16. November im Metropol-Theater

Die „Spider Murphy Gang“ aus München gastiert am Donnerstag, 16. November, im Metropol-Theater am Richtweg auf ihrer „Akustik-Tour“ in Bremen. Das „Unplugged“-Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Schwabinger Band, die von ihren Fans „Spiders“ genannt wird, wollen mit zeigen, dass sie keine schlichte Popband oder Neue-Deutsche-Welle-Combo sind. Eintrittskarten für das Konzert sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch bei Nordwest-Ticket unter 0421/36 36 36 sowie online unter www.nordwest-ticket.de erhältlich.