Lkw rollt rückwärts und kracht gegen Baum

Bremen - Ein ungesicherter Lastwagen ist am Montagmorgen rückwärts vom Grundstück eines Hotels in Schwachhausen über die angrenzende Straße gerollt und mit seiner heruntergelassenen Ladebordwand gegen einen Baum gestoßen.

Der Fahrer des 7,5-Tonners belieferte ein Hotel in der Hollerallee. Er hatte sein Fahrzeug verlassen, als es sich rückwärts in Bewegung setzte. Der Laster rollte die abschüssige Zufahrt hinunter. Er durchbrach die Schranke am Ende des Weges und schob ein Kassenhäuschen zur Seite. Danach überquerte der Lkw die Straße Hollerallee und stieß auf der gegenüberliegenden Seite mit seiner heruntergelassenen Ladebordwand gegen einen 17 Meter hohen Baum. Dabei wurde der Baumstamm bis zur Hälfte durchtrennt und drohte umzustürzen. Er musste im Anschluss gefällt werden. Es entstand eine Schadenshöhe von rund 35.000 Euro, teilte die Polizei mit.

Rubriklistenbild: © dpa