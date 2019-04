Film und Live-Album: „Rolling Stones“ ehren Bremen

Anfang September 1998 sind die „Rolling Stones“ im Bremer Weserstadion aufgetreten, es war die Tour zu ihrem 97er-Album „Bridges to Babylon“. Nun, mehr als 20 Jahre später, erscheint unter dem Titel „Bridges To Bremen“ ein Live-Mitschnitt des Bremer Konzerts.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Damit setzen Mick Jagger, Keith Richards und Co. der alten „Beat-Club“-Stadt ein schönes Denkmal. Geplantes Veröffentlichungsdatum: Freitag, 21. Juni (Sommeranfang). Neben CD, DVD und Blu-Ray soll es auch ein Dreifach-Vinylalbum geben – mit Bremer Live-Versionen von Songs wie „Let’s Spend The Night Together“, „Anybody Seen My Baby?“ und „Paint It Black“. Auch „(I Can’t Get No) Satisfaction“ fehlt nicht.

Die „Stones“ gaben die Veröffentlichung von „Bridges to Bremen“ via Twitter bekannt. Auf Youtube wirbt ein Trailer für das Projekt.

