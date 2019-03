Roland und Devisen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Ein Brot kostet mehr als 100 Milliarden Reichsmark – die Hochinflation des Jahres 1923 ist den Deutschen über Jahrzehnte wie ein Trauma im Gedächtnis geblieben. In der Inflationszeit vor beinahe 100 Jahren kam auch Notgeld in Umlauf. Bremer Notgeld ist heute Thema in unserer Serie „Verschwunden“.

Am Ende waren die Preise so hoch, dass die Menschen Geldscheine in Schubkarren transportierten. Die Maschinen der Druckereien kamen gar nicht nach mit der Produktion – zu schnell verlor das Geld an Wert. Die Reichsbank konnte die Geldversorgung nicht durchgehend aufrechterhalten. Überall in Deutschland brachten Städte deshalb lokale Notgeldscheine heraus. Die Bremer Finanzdeputation zum Beispiel ließ im November 1923 Not-Milliarden mit dem Motiv des Bremer Rolands drucken. Die Not-Noten sind auch Thema in der Ausstellung „Experiment Moderne – Bremen nach 1918“, die das Focke-Museum in Schwachhausen noch bis zum 2. Juni zeigt.

Die radikale Geldentwertung, die buchstäblich galoppierende Hyperinflation des Jahres 1923 war eine Spätfolge des Ersten Weltkriegs. Das Deutsche Reich hatte den Krieg auf Pump – über Kriegsanleihen – und ohne Rücklagen finanziert; die besiegten Gegner würden dafür zahlen müssen, so das Kalkül. Nun war man selbst besiegt worden, im Versailler Friedensvertrag schrieben die Sieger Reparationsleistungen fest. Um den enormen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, brachte die Regierung mehr und mehr Geld in Umlauf – es waren Noten ohne materiellen Gegenwert. Das System lohnte sich für jene, die sich Geld geliehen hatten, um Sachwerte davon zu bezahlen – für Industrieunternehmen bedeutete das, Maschinen und Material praktisch kostenfrei anschaffen zu können. Weite Teile der Mittelschicht hingegen wurden um ihr Erspartes gebracht – wenig später ein Nährboden für die Parolen extremistischer Parteien.

Kein guter Start für die junge Demokratie. Und keine guten Zeiten für den Handelsplatz Bremen. Doch man hatte hier Ideen, die Bremer ließen sich etwas einfallen. Schifffahrt und Außenhandel brachten ja Devisen nach Bremen, echtes Geld. Unternehmen, die ihre Devisengelder dann an Bremen zahlten, bekamen im Gegenzug dafür ab 1923 von der Finanzdeputation „Bremer Dollar“ – und damit wiederum konnten sie ihre Lieferanten im Inland bezahlen. Das funktionierte, denn der „Bremer Dollar“ war ja durch die Deviseneinnahmen gedeckt, was wiederum für Vertrauen in diese Bremer Währung sorgte. So beschrieb es auch der spätere Bremer Bürgermeister Wilhelm Kaisen (SPD, 1887 bis 1979) in seinen Erinnerungen, die 1967 erschienen: „Das Vertrauen zu diesem Währungsbehelf wuchs und die Versorgungslage besserte sich.“ Zumal auch Löhne und Gehälter in „Bremer Dollar“ berechnet wurden.

Schließlich endete die radikale Geldentwertung im Deutschen Reich. Die Regierung führte am 15. November 1923 eine neue Währung ein, die Übergangswährung „Rentenmark“. Damit wurde die sich schneller und schneller drehende Inflationsspirale unterbrochen. Im Oktober 1924 kehrte die Reichsmark zurück – mit Goldbindung. Bremer Notgeld war nun nicht mehr notwendig.