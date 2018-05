Nach Bombendrohung im Roland-Center: 23-Jähriger psychisch krank?

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Bombendrohung in einem Supermarkt im Roland-Center: Diese Nachricht hat am Donnerstagmorgen zu einem Großeinsatz geführt. Am Ende waren Angestellte, Kunden, Polizei und andere Beteiligte erleichtert: Es gab weder eine Bombe noch andere gefährliche Gegenstände.

Zurück auf Anfang: Gegen 10.30 Uhr verhielt sich im Real-Supermarkt im Huchtinger Roland-Center ein junger Mann verdächtig, wie Polizeisprecher Niels Matthiesen sagte. Eine Mitarbeiterin sprach ihn an. Daraufhin, so der Sprecher, soll der Verdächtige mit einer Bombe in seinem Rucksack gedroht haben. Den Angaben zufolge stellte der Mann den Rucksack ab und flüchtete. Offenbar war die alarmierte Polizei innerhalb weniger Minuten vor Ort, denn der Flüchtige lief den Beamten praktisch direkt in die Arme, wie Matthiesen es formulierte.

„Das lief alles unaufgeregt und diszipliniert ab“

Insgesamt war die Polizei mit mehr als 30 Beamten in Huchting. Hinzu kamen Rettungskräfte und Notarzt. Parallel zur Festnahme des 23-Jährigen lief im Supermarkt die Evakuierung an. Rund 100 Kunden und Mitarbeiter mussten den Laden verlassen. Matthiesen: „Das lief alles unaufgeregt und diszipliniert ab.“ Nach seinen Worten unterstützte der Marktleiter die Polizisten bei der Räumung. Die Delaborierer ließen dann nach der ersten Inaugenscheinnahme vorsorglich noch „einige wenige“ angrenzende Geschäfte evakuieren, denn der Inhalt der Tasche war weiter unklar. Klarheit hatten die Experten kurze Zeit später gegen 12 Uhr: Im Rucksack befanden sich lediglich Lebensmittel, aber weder eine Bombe noch andere gefährliche Gegenstände, so der Polizeisprecher. Ob die Lebensmittel aus dem Supermarkt stammen und womöglich gestohlen sind, sollen die Ermittlungen zeigen.

Eine Viertelstunde später war der Spuk vorbei, Mitarbeiter und Kunden durften in die Geschäfte zurückkehren. Nur der 23-Jährige ohne festen Wohnsitz nicht, der musste mit zur Polizei. „Nach den ersten Vernehmungen besteht der Verdacht einer psychischen Erkrankung“, sagte Polizeisprecher Matthiesen. Bestätige sich der Verdacht, werde der Mann höchstwahrscheinlich in die Psychiatrie eingewiesen. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat.