Röwekamps Rückzug

CDU-Politiker hört 2023 auf

+ Thomas Röwekamp kündigt für 2023 seinen Rückzug an. Foto: DPA

Bremen – CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp hat seinen Rückzug angekündigt. Das bestätigte CDU-Sprecherin Alexa von Busse am Donnerstag. Röwekamp will bei der nächsten Bürgerschaftswahl im Jahr 2023 nicht wieder antreten. Der Politiker, 1966 in Bremerhaven geboren, ist seit 1983 Mitglied der CDU. In den 80er Jahren gehörte er wie Jens Eckhoff und Jörg Kastendiek zum Kreis junger CDU-Politiker, die frischen Schwung in Partei und Landespolitik bringen wollten. Kastendiek, ein enger Weggefährte Röwekamps, ist vor einem Jahr gestorben.