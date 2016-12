„Rocksongs und große Balladen“

Bonnie Tyler gastiert im April im Musicaltheater

+ Die heute 65-jährige Rockröhre Bonnie Tyler gastiert am 7. April im Bremer Musicaltheater am Richtweg.

Bremen - Rockröhre Bonnie Tyler ist auch 2017 wieder in Deutschland und Österreich auf Tournee. Und vor dem offiziellen Start in der Wiener Stadthalle kommt die mittlerweile 65-jährige Blondine für ein Theaterkonzert nach Bremen. Am Freitag, 7. April 2017, gastiert Tyler im Musicaltheater am Richtweg. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Bonnie Tyler schaffte in den 70er Jahren mit „Lost in France“ den Sprung an die Chartspitze in Großbritannien und auch in Deutschland. Mit „It’s Heartache“ landete die Waliserin 1978 einen Welthit. Die Single erreichte Platz Eins in Frankreich und Australien, Platz zwei in Deutschland sowie die Top Five in Großbritannien. Es folgten bis Mitte der 80er Jahre „Total Eclipse of the Heart“ und „Holding Out for a Hero“. Dann tauchte Bonnie ab. Es folgten Aufs und Abs, Rückzüge und Comebacks. Dabei half auch „Pop-Titan“ Dieter Bohlen („Keine singt geiler als die Tyler“). 2013 schickte die BBC die Waliserin als Vertreterin des Vereinigten Königreichs zum „Eurovision Song Contest“ ins schwedische Malmö. Mit „Believe in Me“ landete sie mit 23 Punkten auf Platz 19 – und damit zwei Plätze vor dem deutschen Beitrag „Glorious“ von „Cascada“ (18 Punkte).

Tylers aktuelles Album „Rocks & Money“ bezeichnet der Bremer Veranstalter Jan Trautmann als „eine hervorragende Mischung aus erstklassigen Rocksongs und großen Balladen“. So long.

Karten für das Konzert von Bonnie Tyler im Musicaltheater gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung. - je