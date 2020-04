Bremen - Von Jörg Esser. Was wird? Wie hoch fallen die Einbußen wegen der Corona-Krise aus? „Derzeit kann niemand verlässliche Aussagen machen, wie drastisch die Auswirkungen sein werden“, sagte Frank Dreeke, Vorstandsvorsitzender der BLG Logistics-Group am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz des Bremer Logistikunternehmens.

Die Bremische Hafenvertretung (BHV) hat jüngst für März und April einen Rückgang im Güterumschlag in den Häfen von 20 bis 30 Prozent prognostiziert. Die Wirtschaftsforschungsinstitute sagen laut Dreeke für das zweite Quartal einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 9,8 Prozent voraus, das wäre ein doppelt so großer Einbruch wie in der Weltfinanzkrise 2009. „Die Auswirkungen der Corona-Krise auf Umschlagsvolumen, Umsatz und Ergebnis werden massiv und gravierend sein“, sagte der BLG-Chef. Und weiter: „Die Zahlen für 2019 belegen aber: Wir sind robust aufgestellt und werden auch in stürmischen Zeiten Kurs halten können.“

Für das zurückliegende Geschäftsjahr zog Dreeke ein positives Resümee. Die BLG habe ein „solides Ergebnis“ erwirtschaftet: „Unser Ziel, die Umsatzerlöse auf konstantem Niveau zu halten, haben wir in der Summe mehr als erreicht.“ So weist die BLG-Gruppe für 2019 einen Umsatz von rund 1,16 Milliarden Euro aus. Das entspricht einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber 2018 (1,14 Milliarden Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) liegt mit 37,5 Millionen Euro auf Vorjahresniveau, die EBT-Marge (Umsatzrentabilität) mit 3,2 Prozent knapp unter Vorjahresniveau (3,3 Prozent).

Wachstumstreiber war die Automobillogistik mit „einer sehr guten Umsatzsteigerung von mehr als 50 Millionen Euro“. Die Umsatzerlöse des Geschäftsbereichs „Automobile“ beliefen sich demnach auf 603,7 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 9,1 Prozent entspricht. Das EBT ist im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 19,3 Millionen Euro gestiegen. Insgesamt 6,3 Millionen Fahrzeugen (und damit etwa 200 000 weniger als im Vorjahr) wurden in den Seehafen- und Inlandsterminals umgeschlagen sowie per Schiene, Straße und Binnenschiff transportiert. Über das Autoterminal in Bremerhaven wurden 2,1 Millionen Fahrzeuge im- und exportiert (2018: 2,2 Millionen).

Der Geschäftsbereich „Contract“, der die vielfältigen Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern Industrielogistik, Handelslogistik und Spedition umfasst, erzielte weiteren Angaben zufolge trotz leichten Umsatzrückgangs ein stabiles Wachstum. Das Geschäftsjahr schloss mit einem Umsatz von 564 Millionen Euro (2018: 599 Millionen). Das Vorsteuerergebnis sei parallel dazu um 2,5 Prozent auf 7,4 Millionen Euro gesteigert worden. Im Logistikcenter Bremen seien die Kapazitäten ausgelastet, hieß es. Und weiter: „Mit neuen Aufträgen und Standorten in Waiblingen, Meerane, Brandenburg, Ochtrup, Schlüchtern und Geiselwind ist die Kontraktlogistik zukunftsfähig aufgestellt.“

Der Geschäftsbereich „Container“ der BLG-Gruppe wird durch die Hälfte der Gesellschaftsanteile am Unternehmen Eurogate repräsentiert (die andere Hälfte gehört der Hamburger Eurokai-Gruppe). Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete die europäische Terminal-Betreibergruppe einen Jahresüberschuss in Höhe von 45,5 Millionen Euro (2018: 67,3 Millionen). Die Umsatzerlöse lagen der Jahresbilanz zufolge mit 564,6 Millionen Euro bei leicht rückläufigen Umschlagsmengen in Deutschland ebenfalls unter dem Wert des Vorjahres (604 Millionen Euro).

Info: Weltweit mehr als 100 Standorte

Die BLG-Logistikgruppe hat ihre Kernkompetenzen in der Automobil-, Kontrakt- und Containerlogistik. Zu ihren Kunden zählen die führenden Automobilhersteller ebenso wie bekannte Marken aus Industrie und Handel. Das Bremer Unternehmen hat sich zu einem global agierenden Logistiker mit Aktivitäten an mehr als 100 Standorten in Europa, Amerika, Afrika und Asien entwickelt. Einschließlich aller Beteiligungen bietet die Unternehmensgruppe gegenwärtig rund 20 000 Arbeitsplätze weltweit. Die BLG-Gruppe selbst beschäftigte Ende 2019 insgesamt 11 720 Mitarbeiter.