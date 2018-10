Roboterdame mit Kulleraugen

Bremer Sparkasse engagiert „Luna Pepper“

+ © Esser Macht eine gute Figur und zieht die Blicke der Kunden auf sich: die neue Sparkassen-Azubine „Luna Pepper“. © Esser

Bremen - Eine neue Azubine empfängt ab sofort die Kunden der Sparkassen-Stadtteilfiliale an der Pappelstraße in der Neustadt – eine Service-Fee mit großen, schwarzen Kulleraugen. Sie heißt „Luna Pepper“, kann zuhören und sprechen, Hinweise auf einem Tablet anzeigen und hat Angst vor leeren Akkus. „Luna“ ist ein freundlicher Roboter. Eine Roboterdame, das legt der Name ja nahe. Und die Stimme natürlich auch. „Luna“ spricht deutsch. Soll aber auch türkisch und russisch lernen. Und vielleicht englisch.