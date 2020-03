Roboter mit Feingefühl

Symposium hat die Verpackung von Lebensmitteln im Blick

+ Ein Roboterarm der Firma Stäubli in Aktion auf dem Symposium: Er trägt einen Saugaufsatz und hat eine Pralinenschachtel angesaugt. Links Mitorganisator Rolf Peters von „Robotik-Pack-Line“ und Peter Wermke von Stäubli. Foto: MKO

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein besonderer Zugriff: Ein Roboterarm saugt eine Schachtel Pralinen an und hält sie fest. Roboter erobern die Nahrungsmittelindustrie und können noch weit mehr. Einen Einblick in das, was Roboter können, gab das am Mittwoch eröffnete zweitägige Symposium „Neue Entwicklungen bei der automatisierten Handhabung von Lebensmitteln“ im Bremer World Trade Center am Airport.