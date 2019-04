Psychologie-Professor Arvid Kappas referiert bei „Wissen um 11“

+ Professor Arvid Kappas referierte im Haus der Wissenschaft über Roboter und Emotionen. Foto: KOWALEWSKI

Bremen – „Wie sieht ein Roboter aus?“ fragt der Referent, Psychologie-Professor Arvid Kappas (56) von der Jacobs-Universität in Grohn. Ein Zuhörer: „Ein bisschen wie Sie. So, dass man denkt, es könnte auch ein Mensch sein.“ Lachen, auch der Professor muss schmunzeln. Etwa 100 Besucher kamen am Sonnabend zu „Wissen um elf“ ins Haus der Wissenschaft. Das Thema: „Roboter und Emotionen – Passt das zusammen?“.