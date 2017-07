Robert Rennie ist „Resident Mentor“ an der Jacobs-Universität in Grohn

Bremen - Von Janet Binder. Er ist guter Geist, Pädagoge, Kümmerer und Streitschlichter: Robert Rennie ist „Resident Mentor“ an der privaten Jacobs-Universität in Grohn. Zusammen mit seiner Familie lebt er auf dem Campus, so wie der Großteil der Studenten. Vor allem für die Minderjährigen ist er Ersatzpapa.

Rennie hat immer ein offenes Ohr für seine Studenten. Wenn sich einer seiner Schützlinge über das Chaos in der Gemeinschaftsküche beschwert, vermittelt er. Wenn eine Studentin in Panik ist, weil sie glaubt, durch eine Prüfung gefallen zu sein, spricht er mit dem Professor. Er konnte so schon in vielen Fällen Verzweifelte beruhigen. Der studierte Pädagoge Robert Rennie ist einer von vier „Resident Mentors“ an der Jacobs-Uni. Er ist zuständig für das Wohlbefinden von 230 Studenten, die in einem von vier Unterkünften auf dem Campus wohnen – den sogenannten Colleges. Vor allem für die Jüngeren ist der 38-Jährige eine wichtige Bezugsperson.

Rennie lebt mit seiner Familie auf dem Campus

Rund 1200 junge Menschen studieren an der staatlich anerkannten Privathochschule, die eine englischsprachige Insel mitten in Norddeutschland ist. Die Studenten kommen aus über 100 Ländern: aus Indien und Südamerika, aus Weißrussland und Rumänien. Ein Großteil lebt auf dem Campus, denn für Bachelor-Studenten ist das verpflichtend. Manche sind erst 16 oder 17 Jahre alt, wenn sie anfangen zu studieren. Sie sind das erste Mal in der Fremde, allein in einer fremden Kultur. „Viele fühlen sich verloren“, sagt Rennie. Aber auch viele Masterstudenten haben ihren Lebensmittelpunkt auf dem 34 Hektar großen Campus mit den roten Backsteingebäuden. „Sie schätzen die internationale Gemeinschaft“, sagt Rennie.

Um seinen Schützlingen nahe zu sein, lebt der 38-Jährige mit seiner Frau und seinen fünf bis zehn Jahren alten Söhnen Fraser, Callum und Logan seit August 2016 Tür an Tür mit den jungen Menschen. Von ihrer modernen Wohnung mit offener Küche hat die Familie durch eine riesige Fensterfront freien Blick auf den Sportplatz und den halben Campus. „Wir fühlen uns hier wohl.“ Der Engländer mit schottischen Wurzeln arbeitet bereits seit neun Jahren in verschiedenen Positionen an der Uni, bisher lebten seine Familie und er in einem Eigenheim in Osterholz-Scharmbeck. Die Mentoren-Aufgabe übernahmen früher Professoren. Dass nun eigens eingestellte Pädagogen den Job machen, finden die Studenten gut. „Wir haben eine neutrale Position“, betont Rennie. Seine drei Kollegen und er bilden die Schnittstelle zwischen den Studenten und den Professoren.

Zwischen den Studenten aus mehr als 60 Nationen kracht es nur selten

Doch das Aufgabengebiet ist noch größer. Zwar gebe es unter den Studenten im Wohnheim erstaunlich wenig Konflikte, sagt der Mentor. In seinem College leben immerhin 60 Nationen unter einem Dach. Manchmal kracht es aber doch, etwa weil jemand zu laut Musik hört und andere lernen wollen. Dann weiß er zu schlichten. Manchmal muss er auch Strafen vergeben, so wie es ein Vater auch tun würde, etwa wenn verbotenerweise im Gebäude geraucht wurde.

Oder jemand hat psychische Probleme, dann wird er zum Seelsorger. „Die jungen Leute stehen unter großem Druck“, weiß Rennie. Das Niveau sei sehr hoch. „Und sie müssen ihren Bachelor in drei Jahren durchziehen.“ Immerhin kostet ein Studienjahr 20.000 Euro plus den Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Nicht wenige Studenten finanzieren ihr Studium mit Stipendien und Darlehen. Finanzielle Engpässe seien deshalb nicht selten. Aber auch in solchen Fällen konnte er schon helfen, indem er etwa Jobs auf dem Campus vermittelte.

Zu jeder Tages- und Nachtzeit im Einsatz

Ein Job mit regelmäßigen Arbeitszeiten ist das nicht. „Es klingelt auch mal um elf Uhr abends an der Tür, weil einer seinen Schlüssel verloren hat“, sagt Rennie. „Manche Studenten denken gar nicht daran, wie spät es gerade ist, weil sie nachts lernen.“ Ihn stört das nicht. Die jungen Leute schätzen es sehr, dass Rennie zu jeder Tages- und Nachtzeit auch kleine Probleme ernst nimmt.

Der 23-jährige Karim Rayan Galal ist ein alter Hase, er absolviert inzwischen sein zweites Studium hier. Unterstützung braucht er eigentlich nicht mehr. Trotzdem weiß er die Zugewandtheit, Offenheit und Unaufgeregtheit Rennies zu schätzen: „Rob ist jemand, dem man vertrauen kann.“ Galal ist ein typischer Jacobs-Student: Er ist in Saudi-Arabien aufgewachsen, ist schon viel in der Welt herumgereist. Inzwischen fühlt er sich nirgendwo mehr zu Hause, nur an der Jacobs-Uni. „Alle fühlen sich hier wohl“, sagt er. Daran habe ihr Mentor einen großen Anteil.