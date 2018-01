Robben wiegen und Schlangen messen: Zoo am Meer macht Inventur

Die Tierpflegerin Carmen Gürster und Tierarzt Bastian Lange vermessen die Zähne von Seelöwe „Sailer" im Zoo am Meer in Bremerhaven.

Bremerhaven - Messen, wiegen, zählen: Der Bremerhavener Zoo am Meer hat am Dienstag Tier-Inventur gemacht. Das geringste Gewicht brachte ein wenige Tage alter Großer Madagaskar-Taggecko auf die Waage: Er wog gerade mal zwei Gramm, wie Zoo-Direktorin Heike Kück sagte.

Der schwerste Bewohner ist Eisbär Lloyd mit 454 Kilo. Er wurde bereits im letzten Jahr gewogen. „Dafür muss eine Großtierwaage fest installiert werden", sagte Kück. Eine normale Flächenwaage reichte für Seebär Phoca: Er wiegt gut 56 Kilo. Auch die imposanten Eckzähne von Seelöwe Sailor wurden gemessen: Sie sind fünf Zentimeter lang. Leguan Carlos brachte es auf eine Länge von 1,17 Metern.

+ Tierpfleger Kalle Kretschmer misst am den Grünen Leguan „Carlos" mit einem Zollstock nach. © dpa

Insgesamt zählte der Zoo 814 Individuen und 104 Arten, die meisten davon leben im Aquarium. Der Zoo am Meer in Bremerhaven zählt zu den kleinsten Tierparks in Deutschland.

+ Ein Taucher vermisst einen Stör. (Acipenseridae). © dpa

2017 kamen über 274.000 Besucher, im Jahr zuvor waren es wegen des neugeborenen Eisbärmädchens Lili 346 000 Menschen gewesen. Lili hatte im Dezember 2015 das Licht der Welt erblickt, seit Mai 2017 lebt sie im niederländischen Zoo Emmen. - dpa