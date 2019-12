Rivalen auf vier Rädern

Bremen - Von Jörg Esser. Frank Ruge will Leute bewegen. Und Emotionen auslösen. „Es macht Spaß, wenn man andere anzündet“, sagt der Projektleiter der „Bremen Classic Motorshow“ (BCM). So rückt er die Duelle alter automobiler Rivalen in den Fokus der mittlerweile 18. Auflage der Oldtimermesse vom 31. Januar bis 2. Februar 2020 im Messezentrum auf der Bürgerweide. Die Sonderschau zeigt sieben berühmte Paarungen klassischer Kontrahenten der Automobilgeschichte.

So heißt es unter anderem: Manta gegen Capri. „Die Rivalität zwischen Ford-Capri- und Opel-Manta-Fans hat die Fahrzeuge selbst zu Rivalen gemacht“, sagt Ruge. Und so werden sich zwei Vorzeigeexemplare des „ewigen Diskothekenduells der 70er Jahre“ auf der Sonderschaufläche in Halle 5 wieder gegenüberstehen. Außerdem treffen mit den Luxusroadstern Mercedes 300 SL und BMW 507 zwei Traumautos ihrer Epoche aufeinander.

Weiter geht es laut Ruge mit dem „Ampelduell“ – GTI (VW Golf) gegen GTE (Opel Kadett). Bei dem Aufeinandertreffen der Familienwagen Opel Rekord P 2 und Ford Taunus 17 M („Badewanne“) geht es um Designfragen, um eine Art avantgardistisches Aufbrechen der Vernunft-Linie. Als „Kampf der Konzepte“ bezeichnet Ruge die Rivalität bodenständiger Sparmobile wie VW Käfer und DKW Junior. Viertakt, Luftkühlung, Heckantrieb trafen auf Zweitakt, Wasserkühlung, Frontantrieb. Schließlich kommt es zu zwei historischen Duellen von rollenden Helden der Kinderzimmer und Partykeller. Um 1970 buhlten der Ferrari Daytona und Lamborghini Miura um die Pole-Position der Wanddekoration. In den 80ern lieferten sich das Hightech-Wunderwerk Porsche 959 sowie der spartanische Ferrari F 40 das Rennen um den Spitzenplatz der Poster-Motive.

Und es gibt noch ein achtes Duell: „Die einst in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) dominierenden Modelle von Mercedes-Benz 190 E und BMW M3 treffen erneut aufeinander“, sagt Ruge. Den Rahmen für dieses Stelldichein zimmern gerade 17 der 150 Mitglieder des Vereins „Kult-Blech-Szene“ im Emsland zusammen. „Auf knapp 100 Quadratmetern wollen wir in Halle 4 eine überdimensionale Carrerabahn aufbauen, auf der die Rennwagen platziert werden. Deshalb brauchen wir eine entsprechend große Fläche“, sagt Bernd Ramler, stellvertretender Vereinschef.

Die Zweirad-Sonderschau zelebriert die Motorroller-Kultur in Deutschland. Ob Vespa, Lambretta oder Schwalbe – Motorroller avancierten in den 50er- und 60er-Jahren schnell zum Kultobjekt einer ganzen Generation. Die Sonderschau in Halle 1 will zeigen, wie urbane Mobilität auf kleinen Rädern gelebt wird und wurde. Ruge: „Mit 20 Exponaten werfen wir einen Blick zurück auf die Anfänge der Massenmotorisierung und auf die Mobilität der Gegenwart.“

Zu den Exponaten zählt die „Vietnam-Schwalbe“ von Martin Klein. Sechs Monate war der ehemalige Geographie-Student 2019 auf seiner KR 51/2 (Baujahr 1986) unterwegs bis nach Hanoi. Dabei wurde die „Schwalbe“ unter anderem in zwei Teile zerlegt, um sie in Paketen auf zwei Sackkarren in der Transsibirischen Eisenbahn zu transportieren. Die BCM erzählt eben auch Geschichten. Und weckt damit Emotionen.