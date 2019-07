Handelskammer-Report: Risiko Weltkonjunktur

Bremen – Aktuell läuft es gut, doch der Blick in die Zukunft sieht nicht so rosig aus. Die Handelskammer Bremen hat am Dienstag ihren Konjunkturbericht für das zweite Quartal vorgelegt. Dieser zeigt: Während viele Firmen „überwiegend positiv“ auf die aktuelle Geschäftslage schauen, rechnen andere mit einer Verschlechterung in den nächsten zwölf Monaten.

Insgesamt wurden 429 Betriebe aus produzierendem Gewerbe, Handel und Dienstleistungen in Bremen und Bremerhaven befragt. Grundsätzlich bewerten die Befragten die Geschäftslage „ähnlich positiv“ wie im Frühjahr, so der Bericht. Etwa ein Drittel gab an, die aktuelle Situation als „gut“ einzustufen, 58 Prozent der Befragten nannten die Lage demnach „befriedigend“. Rund zehn Prozent gaben an, die Situation sei „schlecht“. „Überwiegend negative Rückmeldungen kommen aktuell nur aus dem Groß- und Außenhandel“, sagt Dr. Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Bremen. Aus den übrigen Branchen seien „in der Summe“ aktuell gut laufende Geschäfte vermeldet worden.

Nach einzelnen Sektoren aufgeschlüsselt, ergibt sich laut Report folgendes Bild: „Überwiegend gute Geschäfte“ verzeichnete die bremische Industrie. Im Vergleich zum Vorquartal würden die Auftragszahlen „verhältnismäßig hoch eingestuft“, hieß es. Andererseits verzeichne die Industrie einen „deutlichen Rückgang an Auftragseingängen“, vor allem aus dem Ausland. Begründet sei dies unter anderem mit den internationalen Handelskonflikten der USA und der weiter spürbaren Brexit-Sorge. Anders die Lage im Baugewerbe: Hier sehen die Befragten das Geschäftsklima weiter „freundlich“. Die Auftragsbücher von rund zwei Dritteln der Befragten seien für die kommenden vier Monate „ausgelastet“.

Anders als beim Einzelhandel, dessen Konjunkturbarometer um 15 auf 108 Indexpunkte zulegt, habe „das Geschäftsklima im Groß- und Außenhandel weiter nachgelassen“, so Hauptgeschäftsführer Fonger – es markiert damit einen Negativwert im Geschäftsklimaindex von 80 Punkten. Im zehnjährigen Mittelwert liegt dieser sonst bei 105 Punkten.

Skeptisch schauen auch die Bereiche Verkehrs- und Logistikdienstleistungen sowie Hotel und Gastronomie in die nähere Zukunft. In allen vier Zweigen zeige sich zwar aktuell ein positiver Indexwert, dieser werde sich nach den Erwartungen der Befragten aber wieder abschwächen. Mehr als ein Drittel (35 Prozent) der Firmen aus Verkehr und Logistikbranche bewertet die zukünftige Lage als „negativ“, 26,2 Prozent sind es in der Hotel- und Gastronomiebranche. Interessant: Insbesondere bremische Geldinstitute sehen die Frage der Personalplanung als Hemmnis. 61,3 Prozent gaben an, diesen Bereich als „negativ“ zu bewerten. In allen übrigen Branchen liegt dieser Wert laut Report zwischen 1,5 und 17,6 Prozent.

Zusammenfassend seien sowohl Geschäftslage als auch Geschäftserwartungen um fünf auf 102 Punkte gesunken, sagt Fonger. Damit ergebe sich ein Wert „deutlich“ unter dem Niveau des zehnjährigen Mittelwerts von 115 Punkten.

In Bremerhaven bereitet nach Angaben des Berichts vor allem die nachlassende Auslandsnachfrage in der Verkehrs- und Logistikwirtschaft Sorge. Meistgenanntes Risiko bleibe aber weiterhin der Fachkräftemangel (55 Prozent), gefolgt von den Entwicklungen im Bereich der Arbeitskosten (49 Prozent).