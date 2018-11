Riesige Drogen-Plantage in Sebaldsbrücker Kriegsbunker entdeckt

Bremen - Über mehrere Etagen erstreckte sich eine außergewöhnlich große Cannabis-Plantage, die die Polizei in einem Sebaldsbrücker Kriegsbunker entdeckt hat. Von mehr als 10.000 Cannabispflanzen sprach eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

Angesichts der professionellen Ausstattung gehen die Ermittler von Organisierter Kriminalität aus. Nach „einem Hinweis“ hatten Beamte das Areal an der Sebaldsbrücker Heerstraße am Mittwochabend überprüft. „Dabei stellten sie eindeutigen Cannabisgeruch fest“, hieß es. Eine Durchsuchung folgte, nachdem die Staatsanwaltschaft den nötigen Beschluss erwirkt hatte.

Etliche Beamte waren auch am Donnerstag noch mit Spuren- und Beweismittelsicherung beschäftigt. „Eine Plantage dieser Größenordnung erfordert besondere Kenntnisse und finanzielle Mittel“, so die Sprecherin weiter. Deshalb gingen die Ermittler davon aus, dass „die Auftraggeber aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität stammen“. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

