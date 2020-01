Richtfest noch im Januar

Mit dem „Johann-Jacobs-Haus“ an der Obernstraße entsteht das Tor zum „Balge-Quartier“

+ Dänischer Klinker prägt die Fassade des neuen „Johann-Jacobs-Hauses“ an der Obernstraße. Foto: KUZAJ

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Da tut sich was in der Bremer Innenstadt – das neue „Johann-Jacobs-Haus“ an der Obernstraße wird sichtbar. Weite Teile des Gerüsts sind abgebaut, die mit einem kohlegebrannten dänischen Backstein geklinkerte Fassade kommt zum Vorschein. Am 15. Januar, dem 125. Jahrestag der Gründung des Kaffeekonzerns, wird das Richtfest gefeiert.