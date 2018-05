Rhododendronpark: Bunte Pracht in voller Blüte

Ein kräftiger Duft: Annelie Dau, Leiterin der „Grünen Schule“ in der Botanika, schnuppert an einer Rhododendron „Annabella“ im Rhododendronpark.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Die Hauptblüte im Bremer Rhododendronpark ist im vollen Gange. Einen Blickfang bilden die Büsche nahe dem Haupteingang, mit roten und gelben Blüten in direkter Nachbarschaft. Letztere haben leicht sternenförmige Blätter und verbreiten einen wunderbaren Duft, süß, aber mit einer ganz leichten Schärfe. Die Besucher gehen bei Sonnenschein vorbei, genießen den Anblick. Einige schnuppern.

Annelie Dau, Leiterin der „Grünen Schule“ der Botanika, kann einiges dazu erzählen. „Es sind laubabwerfende Azaleen aus Japan“, sagt sie. Die Blüten verfärbten sich zum Herbst. Azaleen seien eine Unterart der großen Rhododendronfamilie. Mehr als 3 000 verschiedene Sorten sind im Rhododendronpark und in der Botanika auf 46 Hektar zu sehen. Hinzu kommen 600 Wildarten, aus denen Menschen die Sorten züchteten. Einige sind neu.

Der Graben entlang dem Weg verbreitert sich. Ein Busch auf der anderen Seite des Wassers besticht mit violetten Blüten. Eine bunte Pracht bietet die Azaleen-Insel. Gelbe, rote und orangefarbene Blüten spiegeln sich im Wasser.

Das gute Wetter in den vergangenen Wochen hat im Rhododendronpark Spuren hinterlassen. Zunächst war die Blüte in diesem Jahr bei knapp einstelligen Temperaturen etwas zurück. „Die heißen Tage mit Temperaturen von bis zu 28 Grad haben dann einiges in Gang gesetzt. Jetzt sind wir voraus und alles ist richtig schön auf der Höhe der Blüte“, sagt Dau. Einige Pflanzen haben bereits seit einigen Tagen den Zustand von Ende Mai erreicht. Überall im Park sind blütenübersäte Sträucher zu sehen. Pralle Farben, wo immer man hinschaut. Dau empfiehlt einen Besuch über Pfingsten. „Besser wird es dieses Jahr nicht mehr.“ Da ist sich Dau sicher.

„William Austin“ ein echter Blickfang

Mit großen, runden Blütenkronen ist die Rhododendron-Sorte „William Austin“ ein echter Blickfang. Das satte Rot ergibt zusammen mit dem tiefen Grün der langen Blätter einen üppigen Farbkontrast. Die Rhododendronsorte „Catawbiense Grandiflorum“ ist ähnlich prächtig. Ihre Blütenkronen erstrahlen in einem seifenartigen Lila. Ein großer Busch am Wegesrand ist so dicht mit Kronen bedeckt, dass die grünen Blätter in den Hintergrund treten. Die Rhododendronart „Wardii“ stammt aus China und brachte die gelbe Farbe erstmals in die europäische Blütenwelt. „Damit standen die Gene für die Farbe Gelb für weitere Züchtungen zur Verfügung“, sagt Dau.

Gärtnerin Steffi von Loh (50) spaziert durch den Park auf dem Weg in den Feierabend. Sie hält die Rhododendronarten im Großen und Ganzen für pflegeleicht. Eine Ausnahme würden die Wildarten aus fernen Regionen darstellen. „Die brauchen ein Klima wie zu Hause. Für einige Sorten ist die Luftfeuchtigkeit hier zu niedrig. Wir bringen Torf auf die Erde. Das macht es etwas feuchter“, sagt von Loh.

Dau streift durch den Azaleen-Hain. Sie riecht begeistert an einer Blüte der Sorge „Annabella“. „Ein typischer Rhododendronduft“, sagt sie. Einer, der sogar aus einiger Entfernung zu riechen ist.

„Lowii“ fällt durch sehr eigenes Aussehen auf

In den Hallen der Botanika finden sich Arten und Sorten, die den norddeutschen Winter nicht überleben würden – so etwa im Bereich „Borneo-Neuguinea“. Die Rhododendron „Vireya“ bezaubert mit zarten und gelben Blüten in Glockenform. Die Rhododendron „Lowii“ fällt durch ein sehr eigenes Aussehen auf. Der Kelch der roten Blüten, die an Lampenschirme erinnern, ist lang. Draußen im Park hat es sich Karl Kandora auf einer Bank gemütlich gemacht. Er ist extra aus Borken in Hessen angereist, um mit einem Freund den Park zu besuchen. „Der Park ist besser als jede Landesgartenschau“, sagt der 84-Jährige.

Der Eintritt in den Rhododendronpark (Adresse: Deliusweg 40) ist frei. Der Besuch der Botanika kostet für Erwachsene 10,50 Euro. Geöffnet ist täglich von 9 bis 18 Uhr, sonnabends und sonntags von 10 bis 18 Uhr.