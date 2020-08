Einsatz am Mahndorfer See: Rettungskräfte brechen Suche ohne Ergebnis ab

Beim Rettungseinsatz am See in Bremen-Mahndorf wurde keine Person in Not gefunden.

Eine vermeintlich im Mahndorfer See vermisste Person beschäftigte am Montagnachmittag zahlreiche Bremer Rettungskräfte. Nach einer halben Stunde intensiver Suche mit Booten und einem Hubschrauber wurde der Einsatz abgebrochen. Laut der Feuerwehr gab es aktuell keine Anhaltspunkte, dass tatsächlich jemand in dem See ertrunken ist.

Gegen 16 Uhr meldeten Besucher den möglichen Badeunfall im Mahndorfer See. Daraufhin wurde in Bremen Großalarm ausgelöst. Neben den Tauchern der Wasserrettung setzte die Feuerwehr Boote auf dem Wasser und einen Hubschrauber in der Luft ein.



Nach einer halben Stunde intensiver Suche musste der Einsatz abgebrochen werden. Donnerschläge kündigten ein kräftiges Sommergewitter an. Für die Rettungskräfte wäre es auf und am Wasser zu gefährlich geworden. Außerdem haben sich keine Angehörigen bei den Rettungskräften gemeldet und herrenlose Dinge wie abgelegte Bekleidung wurde auch nicht gefunden. Daher geht die Feuerwehr aktuell von einem Fehlalarm aus.



Es wäre der zweite Badetote im Mahndorfer See binnen vier Tagen. Erst am Freitag war ein 65-jähriger Mann in dem Gewässer ertrunken. Damals waren in soziale Medien Stimmen laut geworden, die wildes Parken rund um das Gewässer kritisierten. Rettungskräfte seien damals nur schwer zur Einsatzstelle gelangt. Bei dem Einsatz am Montag hat die Polizei gleich zu Beginn des Einsatzes die Zufahrt abgesperrt. Die Helfer konnten problemlos die Einsatzstelle erreichen.



Zeitgleich zu dem Rettungseinsatz in Mahndorf gab es einen ähnlichen Einsatz im Ohlenstedter Quellsee. Feuerwehr und Taucher suchten dort ebenfalls nach einer vermissten Person.