Balkon brennt in Bremen: Feuerwehr rettet Hund

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Flammen schlugen am Samstagabend von einem brennenden Balkon in Bremen-Blockdiek. Die Feuerwehr konnte einen Hund vor dem Feuer retten.

Bremen – Einsatz für die Feuerwehr am Samstagabend, 15. April: In einem Mehrfamilienhaus an der Gelderner Straße in Bremen-Blockdiek stand ein Balkon in Flammen. „Als die ersten Einheiten vor Ort eintrafen, schlugen lichterloh Flammen von einem Balkon im fünften Obergeschoss ins Freie“, schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung.

Die Feuerwehr konnte aus dem Gebäude auch einen Hund retten. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Mittels Drehleiter nahm die Feuerwehr die Brandbekämpfung auf, weitere Kräfte rückten mit Atemschutz über das Treppenhaus vor. Dabei rettete die Feuerwehr auch einen Hund aus dem Geäbude. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen zogen sich noch bis in die Nacht.

Balkon brennt in Bremen: Feuerwehr rettet Hund – weitere Meldungen

Des Weiteren kam es am Wochenende auch im Landkreis Vechta zu einem Einsatz. Dort fuhr ein 18-Jähriger gegen einen Baum und starb. Zuvor war er Polizeiangaben zufolge von der Straße abgekommen.