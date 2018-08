Sängerin Tami Neilson im Schlachthof: Retro-Charme und große Stimme

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Die Frau hat Stil – in wirklich jeder Hinsicht“, heißt es über die Sängerin Tami Neilson, die aus Neuseeland stammt. Sie bringt bonbonbunten Retro-Charme mit gaaanz viel Seele auf die Bühne – und sie singt großartig. Vor ein paar Wochen ist ihr neues Album „Sassafrass“ erschienen.

Damit kommt sie nun nach Bremen. In der Reihe „Sparkasse in Concert“ präsentiert „Bremen Zwei“ die Künstlerin am Montag, 27. August, im Kulturzentrum Schlachthof (Findorffstraße 51; Eintritt nach Angaben des Schlachthofs: 20 Euro). Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Kesselhalle. Und es dürfte in der Tat ziemlich heiß werden.

Mal gurrend wie früher Julie London, mal schlicht umwerfend wie einst Amy Winehouse – Neilson zieht alle Register, wenn‘s drauf ankommt. „Ihre todschicken, manchmal knallbunten Outfits und die schwarzen Haare im Retro-Cut erinnern an die frühen Jahre von Soul und Rock’n’Roll“, heißt es in einer Ankündigung.

Und: „In den Songs schlägt Tami Neilson gekonnt einen Bogen von groovendem Old-School-Soul über Vintage-Rock bis zu sehnsüchtigem Country – und landet damit souverän im Hier und Jetzt.“ Das Gegenwärtige liegt beispielsweise im so witzigen wie souveränen Spiel mit musikalischen und visuellen Klischees.

Für die Kanadierin war schon als Kind Musik allgegenwärtig

Tami Neilson lebt erst seit etwa zehn Jahren in Neuseeland. Geboren und aufgewachsen ist sie in Kanada. In ihrer Familie war Musik allgegenwärtig, heißt es. Bald fand sich das hochmusikalische Sangestalent in der Familien-Band „The Neilsons“ wieder – einer Country-Roots-Formation, die im Kanada der 90er-Jahre ziemlich populär war.

Schließlich ging Tami Neilson, die auch Gitarre spielt, ihrer eigenen Wege. Und lockerte nach und nach ihre Country-Wurzeln. Das erste eigene Album brachte sie 2008 heraus. Da war sie gerade nach Neuseeland gezogen.

Ein zweiter Mond in der Innenstadt

„A Second Moon“ (Ein zweiter Mond) heißt die Ausstellung der Künstlerin Pia von Nuland, die am Mittwoch, 29. August, um 17.30 Uhr in den Räumen der Frauenbeauftragten Bettina Wilhelm (Knochenhauerstraße 20–25, Innenstadt) eröffnet wird. Die Schau ist Teil der Reihe „Kunst in der Knochenhauerstraße“, die Arbeiten von Bremer Künstlerinnen in den Fokus rücken soll. Zur Eröffnung spricht Anka Bolduan (Bremer Frauenmuseum).

Der Ausstellungstitel ist von dem Roman „1Q84“ des japanischen Autors Haruki Murakami inspiriert. „Hier erscheint in einer Parallelwelt ein zweiter Mond, und so zeigt die Künstlerin ihre Wahrnehmung hinter einer subjektiven Realität“, heißt es in einer Vorschau.

So setzt sich Pia von Nuland in der der Serie „In Between Myself“ zum Beispiel mit der Phase der Adoleszenz auseinander. Die Linoldrucke sind anhand einer Fotoserie entstanden, mit der die Künstlerin Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren porträtierte – durchaus auch mal mit „Primark“-Tüte. „Sie schweben zwischen Kindheit und Erwachsenwerden, bewegen sich in einem Zwischenraum. Die Linoldrucke zeigen Jugendliche in ihrer Welt, in der die digitalen Medien zum Hauptkommunikationsmittel werden“, heißt es weiter.

Die Künstlerin sagt: „Durch das Heraustreten aus dem unmittelbaren Erleben, aus der Schnelllebigkeit, wird in der künstlerischen Übertragung des Fotos in den Linoldruck ein Raum geschaffen: Er zeigt, was hinter der Oberfläche, hinter der Pose und hinter der Selbstbestätigung liegt.“ Die Ausstellung dauert bis zum 22. November.