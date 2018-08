Rennbahnareal soll unbebaut bleiben

Initiative übergibt Unterschriftenpaket

+ Karin Kauertz (l.), Andreas Sponbiel und Heidemarie Diederich (r.), von der „Bürgerinitiative Rennbahn Bremen“ übergeben Evelyn Temme mehr als 4. 000 Unterschriften. - Foto: Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Es ist eine gewichtige Kiste, voll mit Papier. Sie wird in die Räume des Landeswahlleiters getragen. Zwölf Mitglieder der „Bürgerinitiative Rennbahn Bremen“ übergeben an diesem Donnerstag mehr als 4. 000 Unterschriften an Wahlbereichsleiterin Evelyn Temme.