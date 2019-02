Rennbahn-Areal in der Vahr: Volksentscheid kommt

Entscheidung parallel zur Bürgerschaftswahl

+ © Gnuschke Die Bremer werden parallel zur Bürgerschaftswahl am 26. Mai auch über die Zukunft des Areals an der Galopprennbahn in der Vahr entscheiden. © Gnuschke

Bremen - Die Bremer Bürger sollen in einem Volksentscheid entscheiden, ob das ehemalige Rennbahngelände zwischen Sebaldsbrück und der Vahr bebaut werden darf. Die Stadtbürgerschaft machte am Donnerstag in einer Sondersitzung den Weg dafür frei, dass der Volksentscheid am Tag der Bürgerschaftswahl und der Europawahl (26. Mai) stattfindet.