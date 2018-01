Hallenchef Rengel: Mit dem Derny auf die letzte Runde

Bremen - Eigentlich werden Radprofis in der Form verabschiedet, dass sie auf dem Rad durch ein Räderspalier ihrer Kollegen fahren und dann vom Veranstalter warme Worte und ein Präsent bekommen.

Aber was macht man, wenn man einen Hallenchef verabschieden möchte, der nun mit dem aktiven Radrennfahren nicht so viel am Hut hat? Die Verantwortlichen kamen auf die glorreiche Idee, den scheidenden Hallenchef Peter Rengel (links) auf ein Derny-Motorrad zu setzen, ihn dann eine Runde drehen zu lassen und motorisiert das Spalier der Radprofis zu durchfahren.

Rengel war sichtlich mulmig zu Mute, aber er hat es überlebt. Derny-Profi Walter Huybrechts (Mitte) und der sportliche Leiter Erik Weispfennig (rechts) gaben dem zu Werder Bremen wechselnden Rengel vor dem Start wichtige Tipps.