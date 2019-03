21-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt

Ein 21-jähriger Mann wurde in Bremen mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Bremen - Der 21-Jährige war in der Nacht zu Sonntag gegen 3.40 Uhr an der Ecke Rembertistraße/Rembertiring unterwegs, als er von einem unbekannten Mann gepackt wurde. Der Unbekannte bedrohte den 21-Jährigen mit einem Messer und forderte die Herausgabe seines Handys sowie von Bargeld. Anschließend floh der Räuber mit der Beute in Richtung Viertel.

Der Tatverdächtige war etwa 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er trug eine graue Jacke, eine schwarze Hose und hatte auffallend schmale Augen.

Die Polizei fragt, wer den Vorfall beobachtet hat und Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/362-3888 zu melden.

