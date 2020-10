Rekordwerte an der Weser

Bremen – Die Zahlen steigen auf Rekordhöhe. Am Sonnabend meldete das Gesundheitsressort 192 bestätigte neue Corona-Fälle im Land Bremen – 183 in der Stadt Bremen, neun in Bremerhaven; insgesamt so viele neue Fälle wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Am Sonntag kamen noch einmal 63 neue bestätigte Fälle hinzu, 52 in Bremen, elf in Bremerhaven.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt in der Stadt Bremen nun bei 135,5, teilte das Ressort am Sonntag mit. Die Zahl der bekannten aktiven Infektionen im Land Bremen wurde mit 1 538 angegeben.

Nach dem Ende der Herbstferien beginnt heute, Montag, auch in Bremen wieder die Schule – mit Präsenzunterricht unter verschärften Bedingungen und mit kleineren Kohorten. Mancherorts wurden Eltern gebeten, ihren Kindern warme Kleidung mitzugeben, die in der Schule bleiben kann. Denn beim Stoßlüften dürfte es jetzt häufiger richtig kalt werden.

Bremer Schüler sollen warme Kleidung mitbringen

Laut Gesundheitsbehörde waren zuletzt 62 Schüler und fünf Lehrkräfte in Quarantäne, da sie positiv getestet worden sind. Für Kontaktpersonen aus dem schulischen Umfeld war der letzte Schultag vor den Herbstferien am 9. Oktober zugleich der letzte mögliche Kontakttag mit Positivfällen in der Schule. Eine eventuell damit verbundene Quarantäne endete folglich am vergangenen Freitag – zum Schulbeginn sind daher nun „keine großen Kohorten mehr in Quarantäne“, so ein Ressortsprecher.

Insgesamt gab es seit dem Ende der Sommerferien an 65 Schulen Corona-Fälle. Betroffen waren insgesamt 183 Schüler sowie 27 Lehrkräfte. Insgesamt mussten seither, so das Gesundheitsressort, 2 164 Schüler und 294 Lehrkräfte in Quarantäne geschickt werden.

Masken-Gegner geht mit Messer zur Demo

Szenenwechsel. In Vegesack, Walle und Gröpelingen haben Anhänger der Initiative „Querdenken 421“ am Wochenende gegen die Maskenpflicht und gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen demonstriert. Wie ein Polizeisprecher berichtete, trafen sich am Sonnabend zunächst etwa 40 Personen am Fähranleger in Vegesack.

Mit Lautsprecherdurchsagen wiesen die Polizisten auf die Maskenpflicht hin. „Ein Unverbesserlicher kam den Aufforderungen nicht nach, erhielt von den Einsatzkräften einen Platzverweis und eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Er durfte nicht mehr an der Kundgebung teilnehmen“, so der Polizeisprecher. Gegen 13 Uhr versammelten sich 30 Demonstranten auf dem Wartburgplatz in Walle.

Polizei: Demonstranten halten sich nicht an Auflagen

Die Polizei: „Auch hier hielten sich Menschen nicht an die Auflagen.“ Zudem hatte ein Mann ein Messer dabei – er musste die Kundgebung (ohne Messer) verlassen. „Gegen den Versammlungsleiter wurde eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz gefertigt“, hieß es weiter. In Sichtweite der Waller Kundgebung bildete sich „eine lautstarke Gegenversammlung von 45 Personen“.

25 Gegner der Maskenpflicht versammelten sich schließlich auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Gröpelingen. Auch hier erschienen 45 Gegendemonstranten.

„Die Polizei achtete auf die Einhaltung der Hygienevorschriften zur Eindämmung des Coronavirus und fertigte mehrere Anzeigen“, sagte der Sprecher. „Bei einem Anhänger zum Transport des Equipments war der Versicherungsschutz erloschen.“ Die Einsatzkräfte legten den Anhänger still.