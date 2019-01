Bremen – Von Thomas Kuzaj. „Beratung hat Konjunktur“, sagt Ingo Schierenbeck, Hauptgeschäftsführer der Bremer Arbeitnehmerkammer (380 .000 Mitglieder). Schon kurz nach dem Jahreswechsel präsentierte er am Freitag die Beratungs-Bilanz der Kammer für 2018. Besonders in Sachen Arbeitsrecht waren die Fachleute aus dem Haus an der Bürgerstraße (Altstadt) gefragt.

Schierenbeck sprach von einem „Rekordniveau“. Die Zahl der Arbeitsrechtsberatungen in Bremen und Bremerhaven sei im vorigen Jahr auf 47 .100 gestiegen – 2017 waren es 46 .000. Insgesamt zählte die Kammer 97 .000 Beratungen – wie 2017. „Wir haben ein Allzeithoch bei den Rechtsfragen zum Arbeitsverhältnis – trotz guter Konjunktur“, so Schierenbeck weiter.

Und: „Stein des Anstoßes bleibt das Thema Vergütung. Ursache dafür ist nach unserer Feststellung die abnehmende Tarifbindung.“ Kurzum: „Da sich immer weniger Arbeitgeber nach den in Tarifverträgen klar geregelten Vergütungen und Zulagen etwa für Überstunden oder Nachtarbeit richten, nimmt der Streit zu.“

In Bremen sind nach Kammer-Angaben mittlerweile nur noch 20 Prozent der Betriebe tarifgebunden (2008: 39 Prozent). 46 Prozent der Beschäftigten im Land Bremen arbeiten nicht mehr auf der Grundlage eines Tarifvertrags (2008: 33 Prozent). „Besonders betroffen von abnehmender Tarifbindung sind Firmen im Dienstleistungsbereich, wo es deutlich weniger Tarifverträge gibt als in der männerdominierten Industrie“, so Schierenbeck. Während der Anteil der Frauen an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Bremen bei 44 Prozent liegt, betrug der Frauenanteil bei der Beratung 58 Prozent.

Spürbar zugenommen hätten auch Fragen zu Sonderzahlungen und Gratifikationen – also zu Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Boni, Gewinnbeteiligungen und Prämien. Ebenfalls zugenommen haben Beratungen zu Kündigungen vonseiten der Arbeitnehmer. Schierenbeck: „Mehr offene Stellen ermutigen dazu, beruflich noch einmal neue Herausforderungen zu suchen und den Job zu wechseln.“

Großen Beratungsbedarf hat es im Jahr 2018 außerdem beim Thema Arbeitszeit gegeben, so Kaarina Hauer, Leiterin der Kammer-Rechtsberatung. Da ging es beispielsweise um die Veränderung der Arbeitszeiten, um Pausen und Überstunden. Und während ein Teil der Beschäftigten in Vollzeit lieber weniger Stunden arbeiten würde, streben gerade viele in Teilzeit arbeitende Frauen eine Aufstockung ihrer Stundenzahl an.

Die Beratungspraxis habe gezeigt, dass Überstunden besonders häufig im Einzelhandel, in er Logistik, in der Pflege sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe anfallen. Strittig sei oft gewesen, ob Zeiten der Vor- und Nachbereitung (Umkleiden, Aufräumen des Kassenbereichs, Kassenabrechnung) zur Arbeitszeit gehören.

Großes Thema bei den Beratern der Kammer ist traditionell das Steuerrecht. Hier beantworteten sie im vergangenen Jahr „mehr als 35 700 Fragen“, hieß es. Häufige Themen hier: Kindergeld, Kinderbetreuungskosten und Kinderfreibeträge sowie Reisekosten und haushaltsnahe Dienstleistungen. Im Rahmen der Steuerberatung hat die Kammer zudem fast 24 000 ihrer Mitglieder bei der Einkommensteuererklärung unterstützt.

Beratung hat bei der Kammer eben Konjunktur – und das wird nun auch äußerlich sichtbare Folgen haben. „Unsere Kapazitäten sind erschöpft“, so Schierenbeck. „Deshalb erweitern wir unser Gebäude.“ Ziel sei es, „mehr Platz für Steuer- und Rechtsberatung“ zu schaffen. Auch Neueinstellungen seien geplant. Der Um- und Ausbau der Kammer soll – laut Planung – im März beginnen und zwei Jahre dauern. Die Kosten: 5,4 Millionen Euro.