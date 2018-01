Stiftungsfest der Eiswette: 467. 760 Euro für die Seenotretter

Von Rekord zu Rekord

+ © Bahlo Die Füllhalter funktionierten nicht, am Ende griff man zum Filzschreiber – bei der Eintragung ins Goldene Buch. Von links: Zeremonienmeister Stefan Bellinger, Bürgermeister Carsten Sieling, Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Miele-Chef Reinhard Zinkann. © Bahlo

Bremen - Schon wieder ein Rekordjahr bei der Eiswette. Bei dem Kohl- und Pinkel-Festmahl im Congress Centrum auf der Bürgerweide sind am Sonnabend 467 760 Euro und vier Cent zusammengekommen. Traditionsgemäß fließt das Geld an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Die Seenotretter haben ihren Sitz in Bremen.