Rekord auf der Bürgerweide

Mit dem Action-Film „Fast & Furious: Hobbs and Shaw“ nimmt das Bremer „XXL-Autokino“ auf der Bürgerweide Fahrt auf. Auf dem Areal haben bis zu 650 Autos Platz. Karten gibt es kontaktlos, sprich: per Online-Bestellung. Foto: KOWALEWSKI

Bremen - Von Martin Kowalewski. Eine 534-Quadratmeter-Leinwand, kein anderes Autokino bietet mehr. Die Schausteller Klaus Renoldi und Patrick Greier haben mit ihrem „XXL-Autokino“ auf der Bürgerweide diesen Rekord aufgestellt. Etwa 360 Autos fuhren zur Eröffnung der Autokinosaison mit dem Action-Film „Fast & Furious: Hobbs and Shaw“. Die Organisatoren waren damit zufrieden. Das Areal mitten in der Stadt bietet insgesamt Platz für bis zu 650 Autos.

270 Tonnen wiegen die mehr als 20 Container, die gewissermaßen das Rückgrat hinter der hellen Leinwand darstellen. Dagegen wirken selbst große Autos zierlich. „Das ist was ganz anderes als ein normales Kino. Das ist eine ganz andere Atmosphäre“, sagt Niels Kunze (33) aus Ottersberg vor der Aufführung. Er sitzt mit seiner Verlobten im Auto. „Das ist eine gute Sache für die jetzigen Zeiten. Man kann so unterwegs sein mit anderen.“ Besucher Thomas (20) aus Bremervörde mag es, im Kino zu sein – und zugleich seine Privatsphäre im eigenen Auto zu haben.

Snacks gibt es direkt an der Auffahrt, vorher online zu bestellen. Wer Nachschub braucht, kann seine Bestellung per SMS aufgeben. Die Ware wird zum Auto gebracht. Die Ordner lotsen die Autos und stellen sie Reihe für Reihe auf. Das passiert ruhig und gelassen. Die Kennzeichen weisen auf viele Besucher aus dem Umland hin. Viele kommen aus Verden, auch Vechta und Rotenburg sind dabei und auch der Landkreis Ammerland. Sogar ein Auto aus Münster fährt vor.

Zwei junge Leute in verschiedenen Wagen unterhalten sich vor der Aufführung herzlich über den Zwischenraum hinweg. Auch Kleinbusse sind da, von den Ordnern an den Rand der Reihen gelotst. Hinter dem Steuer eines Kleinbusses sitzt Réne (45) aus Lilienthal, der seine drei Kinder an Bord hat. Er ist das erste Mal in einem Autokino. Er hätte es auch probiert, wenn normale Kinos geöffnet hätten, sagt er – dann aber vielleicht eher mit seiner Freundin. Auf die Frage, ob es im Autokino romantisch ist, antwortet er: „Weiß nicht, ich kenne es aus Filmen.“ Seine Tochter Myriel, 18 Jahre alt und aktuell dabei, ihren Führerschein zu machen, findet, das Autokino ist eine interessante Erfahrung.

Wibke (42) sitzt in einem geräumigen Wagen hinten und hat die Lehne zurückgeklappt. „Mir haben Freunde erzählt, die Autobatterie kann leerlaufen, wenn man das Radio die ganze Zeit anhat.“ Das Radio muss den Filmton liefern. Ein Mann vom Sicherheitsdienst kennt das Problem. Er sagt, bei neueren Autos passiere das eigentlich nicht. Aber man habe für diesen Fall Batterien parat, kein Problem.

Dann heißt es „Autoradio an!“ und auf die Frequenz 91,7 Megahertz einstellen. Der Ton zum Film dringt in die Autos. Bevor es an den Actionspaß geht, erobern Renoldi und Greier die Leinwand und geben ein kleines Interview. Greier sagt: „Wir wollten etwas Normalität in die Corona-Zeit bringen.“ Renoldi, in der siebten Generation Schausteller, erzählt, dass vor drei Generationen seine Vorfahren mit Kinematographen unterwegs gewesen waren. Als die Leinwand mit Rekordgröße Thema ist, gibt es einen Applaus mit Autohupen. Der Moderator bittet die Zuschauer, auf die Lichthupe umzusteigen. Auch das funktioniert, ein stiller Applaus schließt sich an. Renoldi sagt: „Wir wollen möglichst lange bleiben. Wir haben die Möglichkeit bis Ende August.“

Der Actionstreifen beginnt. Die Geräusche von Schüssen und Explosionen dringen leise aus den Autos. Zwischen den Wagen ist es ruhig. Vivian Kousa aus Bremen ist schon zwei Stunden vorher dagewesen, um ganz vorne zu parken. Nun ist eine Reihe vor ihr aufgefahren, VIP-Plätze, wie sie gehört hat. Das hat sie geärgert. Doch nach dem Film ist sie zufrieden und will wohl wiederkommen. „Das war nett, aber im normalen Kino ist man mehr im Film drin“, sagt sie.

Generell sind positive Stimmen zu hören: Ein Autokino sei schon was Besonderes, biete echt reelles Kino. Relativ zügig leert sich der Platz. Nur ein Auto bekommt kurz Starthilfe, weil die Batterie erschöpft ist.

Karten gibt es online

Täglich – außer montags und dienstags – sind Filme im Bremer „XXL-Autokino“ zu sehen. Am Mittwoch folgt „The Purge – Die Säuberung“ und am Donnerstag der Kriegsfilm „1917“; jeweils um 21.45 Uhr. Zufahrt über Messetunnel Hollerallee und Theodor-Heuss-Allee. Eintritt: 14 Euro für ein Auto inklusive einer Person, zusätzliche Personen acht Euro, Rückbankticket: sechs Euro. Tickets gibt es online über https://xxl-autokino.de.