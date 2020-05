Reißt Bremerhaven die Obergrenze?

Immer mehr Corona-Infizierte in Pfingstgemeinde

+ Der Eingang zum Gemeindehaus der freikirchlichen Pfingstgemeinde in Bremerhaven. Im Umfeld der Glaubensgemeinschaft haben sich bislang 44 Menschen mit Covid-19 infiziert. Foto: DPA/DITTRICH

Bremen – Nach dem Ausbruch des Coronavirus im Zusammenhang mit einem Gottesdienst einer freikirchlichen Pfingstgemeinde in Bremerhaven steigt die Zahl der positiv getesteten Personen. Bisher seien 44 Infektionen im Umfeld der Gemeinde nachgewiesen worden, sagte am Freitag der Leiter des Corona-Krisenstabes in Bremerhaven, Ronny Möckel. „Wir rechnen grundsätzlich mit weiter steigenden Zahlen“, sagte der Chef des Bremerhavener Gesundheitsamtes. Die Stadt fürchtet, dass mit diesem Ausbruch in der Kirchengemeinde sogar die Obergrenze bei Neuinfektionen überschritten wird.