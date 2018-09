Rundgang zur Geschichte des Bremer Hauptbahnhofs 

Rüdiger Heßling steht am äußersten linken Bahnhofsflügel, wo früher die niederste Klasse einstieg. In der Hand hält er ein Bild von 1942 mit einer Hochstraßen-Attrappe.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Rüdiger Heßling entschlüsselt die historische Bahnhofsfassade. „Unter den Buchstaben A und B blickt Hermes herab“, erklärt er seinen Zuhörern. Ein kleines Detail, auf das im Alltag kaum jemand achtet. Hermes sei nicht nur Götterbote, sondern auch Schutzgott des Verkehrs und der Reisenden. Zwölf Senioren möchten bei der vom Verein „Aktive Menschen Bremen“ und der Begegnungsstätte Helga-Jansen-Haus veranstalteten Führung mehr über den Bahnhof und seine Geschichte erfahren.

Heßling, aufgewachsen an der Schmalspurbahn von Bruchhausen-Vilsen nach Asendorf, hat als Vorsitzender der „Vereinigung zum Erhalt von Wind- und Wassermühlen in Niedersachsen und Bremen“ Erfahrung mit Besichtigungsrundgängen. Er hat sich für die Führung tief in die Materie eingearbeitet.

1889 eingeweiht, wurde die äußere Gestalt des Bahnhofs nicht verändert. Seine Seitenflügel links und rechts neben dem Rundbau sind symmetrisch. Ursprünglich habe es auf beiden Seiten Eingänge gegeben, auf die die Fahrgäste nach ihrem sozialen Stand verteilt worden seien, berichtet Heßling. Fürsten gingen ganz rechts in die erste Klasse. „Sie wollten nicht von anderen gesehen werden“, sagt Heßling. Er zeigt ein Bild von einem damaligen Aufgang: Runde, verzierte Deckenfenster lassen Licht rein, pralle Kronleuchter, einfach Luxus. Auch die zweite Klasse war nicht von schlechten Eltern. Ein Bild von einem Coupé dieser Klasse zeigt gemütliche Plüschsitze. Frauen wurden von Beamten abgeholt, wenn sie in den Bahnhof wollten – und auch bis zum Zug begleitet. „Ihr Eingang lag neben dem zur zweiten Klasse“, sagt Heßling.

Luxus gab es im linken Flügel nicht. „Die Klasse drei war die Holzklasse, für Leute, die nicht viel Geld hatten. Mit Müllern als Eltern wäre das mein Eingang gewesen“, erklärt Heßling. Bilder aus der Holzklasse zeigen, dass es eine harte Sache gewesen sein muss, so zu reisen. „Das ist ja wie in einer Gefängniszelle“, sagt eine Tour-Teilnehmerin. Links außen, der letzte Eingang, sei für Ausländer vorgesehen gewesen, billige Arbeitskräfte, mit denen in Bremen viel Geld verdient worden sei. „Das waren Leute, die man nicht sehen wollte“, sagt Heßling.

In der Bahnhofshalle zeigt Heßling wieder alte Bilder. Dort wo heute der Informationsstand ist, stand früher ein Fahrkartenhäuschen. „Damals trat man einzeln in die Halle“, sagt Heßling. Ganz anders sah nach der Eröffnung der Weg zu den Gleisen aus. Statt einem Durchgang gab es deren drei. Die Fahrgäste gingen durch die äußeren Durchgänge, dort wo heute Geschäfte sind. Die rechte Seite war für die Klassen eins und zwei, die linke für die Klassen drei und vier. Der mittlere Gang war fürs Gepäck. Wo heute die Aufzüge zu den Gleisen sind, sei zu den Anfangszeiten das Gepäck hochgefahren worden, angetrieben von Wasserdruck. „Das war für damalige Verhältnisse hochmodern“, sagt Heßling.

Spannend ist ein Bild von 1942: Eine Hochstraßenattrappe, die am linken Flügel des Bahnhofs endet. Bis heute halte sich das Gerücht, der Bahnhof habe deshalb keine Treffer abbekommen. Heßling hält das aber für eine „Unterschätzung“ der englischen und amerikanischen Luftaufklärung.

August Specht (78) aus Bremen gefällt der Rundgang. „Als Bremer hat man irgendwie das Bedürfnis, immer Neues über seine Stadt zu erfahren“, sagt er.