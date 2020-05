Reisebüros in Not

+ Reisebüros aus Bremen und „umzu“ haben am Mittwoch erneut vor dem Bremer Rathaus demonstriert. Foto: MKO

Bremen – „Rettet die Reisebüros – Wir sind in Not“, so steht es auf dem Plakat von Tanja Gerlach (40) vom Reisebüro Gerlach in Weyhe. 50 Inhaber und Mitarbeiter von Reisebüros aus Bremen und „umzu“ haben am Mittwoch erneut vor dem Bremer Rathaus demonstriert – um 5 vor 12. Problem der Reise-Experten: Reisen werden wegen Corona zuhauf storniert, Einnahmen aus Provisionen für vor Monaten geleistete Arbeit sind futsch.