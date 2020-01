Reinhardt sitzt wieder im Sattel

+ Erleichtert: Theo Reinhardt ist wieder im Sattel. Foto: töb

Bremen – Da war die Erleichterung der Bremer Sixdays-Macher am Montagabend gegen 18.00 Uhr groß: Theo Reinhardt, der zweifache Madison-Weltmeister und eines der Zugpferde in der Hansestadt, gab bekannt, dass er am Abend wieder aufs Rad steigen würde.