Rein in die Quartiere!

Bremen – Mehr Aufmerksamkeit für die Quartiere, mehr Geld für die Quartiere: So soll‘s gehen, wenn‘s nach dem Willen der auf 23 Abgeordnete geschrumpften SPD-Fraktion geht. Die nämlich will sich mehr um die Stadtteile kümmern, um die Menschen dort und deren Bedürfnisse. Das hat Fraktionschef Mustafa Güngör am Freitag einmal mehr betont.

Gemeinsam mit der stellvertretenden Fraktionsvorsitzeden Petra Krümpfer stellte er ein entsprechendes Positionspapier vor, das die sozialdemokratische Bürgerschaftsfraktion bei einer zweieinhalbtägigen Klausur in Bad Zwischenahn beschlossen hat – und zwar einstimmig, wie es hieß.

Güngör hatte sich im August mit zwölf zu elf Stimmen bei der Fraktionsvorsitzendenwahl knapp gegen Antje Grotheer durchgesetzt – und schon im Anschluss an seine Wahl erklärt, die SPD müsse wieder näher an die Menschen in den Stadtteilen heran. „Die SPD hat in den Stadtteilen Vertrauen verloren“, sagte er am Freitag mit Blick auf das desaströse Ergebnis seiner Partei bei der Bürgerschaftswahl im Mai noch einmal. Nun gelte es, das Vertrauen zurückzugewinnen. „Wir wollen wieder Ansprechpartner vor Ort sein“, so Güngör.

Wie soll das gehen? Mit Zuwendung und Zuwendungen. „Wir wollen den Fokus unserer Arbeit kleinteiliger ausrichten, kleinräumiger denken.“ Was auch bedeute, finanzielle Mittel gezielter einzusetzen. Auch im Bildungsbereich müsse „kleinräumiger“ geschaut werden, wo Not und Bedürfnisse am größten sind.

Doch von welchem Geld ist überhaupt die Rede? Güngör spricht von einem mit einer Million Euro für zwei Jahre gefüllten „Innovationsfonds für Quartiere“, der den Wegfall des „Impuls“-Programms und der Mittel aus der Stiftung Wohnliche Stadt (aufgebraucht) ausgleichen soll. Der „Innovationsfonds für Quartiere“ muss allerdings in den anstehenden Haushaltsverhandlungen erst einmal verankert werden.

Es sind Verhandlungen, in denen die rot-grün-rote Koalition Farbe bekennen muss, um zu sagen, was von den vielen gemeinsamen Plänen zuerst bezahlt werden soll. Und, wichtiger noch, was genau überhaupt bezahlt werden kann.

Die SPD-Fraktion, wie erwähnt, will in den Stadtteilen stärker in Erscheinung treten – die SPD muss wieder an Profil gewinnen, nicht zuletzt auch in Abgrenzung zu ihren beiden Koalitionspartnern. „Quartiere mit großen sozialen Herausforderungen brauchen unsere besondere Aufmerksamkeit“, hieß es am Freitag bei der Fraktion. Im Positionspapier aus Bad Zwischenahn werden – neben dem „Innovationsfonds für Quartiere“ einige Punkte genannt.

Vom „Ausbau der Quartiersbildungszentren“ ist dort ebenso die Rede wie von einer besseren Ausstattung des Förderprogramms „Wohnen in Nachbarschaften“. Es gelte, Integrationsangebote und offene Jugendarbeit weiter auszubauen. Kinder- und Jugendzentren sollen nach der Vorstellung der Sozialdemokraten Bildungschancen verbessern. Im öffentlichen Personen-Nahverkehr soll nach dem Willen der SPD-Fraktion die „Angebotsdichte“ erhöht und die Anbindung von Randgebieten verbessert werden. Kinder und Jugendliche (bis 16) sollen ab der Freibadsaison 2020 für einen Euro schwimmen gehen können.