Reihenhäuser im Stapel: 50 Jahre „Großer Kurfürst“ in Bremen

Von: Thomas Kuzaj

Der „Große Kurfürst“ kurze Zeit nach der Fertigstellung im Jahr 1972. Markant zeitgenössisch die dunkelgraue „Eternit-Colorit-Plattenverkleidung“ sowie die horizontalen orangefarbenen und weißen Akzente. © Franz Scheper/Edition Temmen

Bremen – Vor demnächst genau 50 Jahren – am 15. September 1972 – war es gegründet worden, das Bremer Landesamt für Denkmalpflege. Da passt es gut, dass dieser Tage ein neues Heft in der Schriftenreihe das Landesamts erschienen ist, es ist der mittlerweile 19. Band dieser Reihe. Das Schwerpunktthema dieses Mal: Siedlungen. Denn die Denkmalpflege hat ja nicht allein Einzelobjekte im Blick, sondern auch städtebauliche Phänomene und Entwicklungen. Und dabei wiederum kommt in dem neuen Buch (Edition Temmen, 136 Seiten, Preis: 8,90 Euro) gleich ein weiteres Jubiläum zur Sprache.

Siedlungen? Das Team um Professor Georg Skalecki, Bremens Landeskonservator, stellt in dem Band nicht allein das (weithin berühmte) „Bremer Haus“ als charakteristisches und vielerorts stadtbildprägendes Einfamilien-Reihenhaus mit langer Tradition vor – sondern auch die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstandene Gartenstadt Schwachhausen und die Großsiedlungen der Bauhütte „Hansa“ (Gröpelingen und Neustadt), das Scharnhorstquartier in Bremerhaven und die Gartenstadt Vahr („organischer Städtebau“ der 50er Jahre).

Wohnsiedlungen müssen aber nicht zwingend aus Einfamilienhäusern, Reihenhäusern, Hochhäusern bestehen, die in Zeilen, Reihen und Quartieren konventionell nebeneinander angeordnet sind. Einfamilienhäuser lassen sich auch stapeln, was nicht nur in die Höhe führt, sondern auch Fläche spart – ein Thema, das nicht zuletzt mit Blick auf Umwelt- und Klimaschutz wieder stark an Aktualität gewonnen hat und im räumlich begrenzten Bremen vielfach diskutiert wird. Ein Thema aber auch, das Stadtplaner und Architekten bereits vor Jahrzehnten beschäftigte; und das nicht nur theoretisch.

Fläche sparen durch „verdichtete“ Bauweise in Bremen

Womit wir bei einem weiteren Jubiläum wären: 50 Jahre alt ist er, der „Große Kurfürst“. Der Name hat nicht direkt mit Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1620 bis 1688) zu tun, er leitet sich von der Nähe dieser Wohnanlage zur Kurfürstenallee ab. Der „Große Kurfürst“ liegt am Scheitelpunkt der U-förmig verlaufenden Eislebener Straße in der Vahr. Und er markiert einen Wendepunkt in Architekturentwicklung und Stadtplanung. Es ging weg vom Prinzip der Gartenstadt und hin zur Höhe. „Verdichteter Wohnungsbau“ war gefragt – auch so ein Stichwort, das heute wieder häufig zu hören ist.

Der neue Denkmalpflege-Band. © Kuzaj

Im Falle des „Großen Kurfürsten“, von 1970 bis 1972 nach Entwürfen des bundesweit renommierten Architektenehepaars Ingeborg und Friedrich Spengelin errichtet, wurde eben auf eine besondere Weise „verdichtet“ und in die Höhe gebaut – 200 Meter lang und bis zu neun Geschosse hoch. „Der ,Große Kurfürst‘ ist eine Demonstration der Möglichkeiten dieser Bauweise und gleichzeitig ein bauliches Manifest: In keinem anderen Großwohnblock in Deutschland sind zuvor so viele verschiedene Wohnhaus- und Wohnungstypen miteinander kombiniert worden“, schreiben Melina Krach und Uwe Schwartz in dem neuen Denkmalpflege-Band. „Mit den insgesamt 206 Wohnungen des ,Großen Kurfürsten‘ wurden drei verschiedene jeweils zweigeschossige Einfamilienhausgrundrisse mit Etagenwohnungen unterschiedlicher Größe kombiniert.“

Die Vorteile von Einfamilienhaus und Etagenwohnung miteinander kombinieren

Ziel war es, „vermeintlich unvereinbare Wohntypen“ miteinander zu verbinden. Zugleich galt es, Menschen von dieser Wohnform zu überzeugen – es ist ja ein Unterschied, ob das Einfamilienhaus frei auf einem Grundstück steht oder ob es Teil eines Hochhausgefüges ist. „Die Vorteile des Einfamilienhauses zu bewahren und sie mit den Vorzügen der Etagenwohnung zu einer Symbiose zu kombinieren, war das Ziel“, schreiben die Autoren denn auch und zitieren den Architekten, der selbst von übereinandergestapelten zweigeschossigen Reihenhäusern gesprochen hatte – wobei der Vorteil „der geringen Grundstückskosten und der geringeren Arbeit am Grundstück“ hinzukomme.

Durch „geschickte Disposition der Gartenräume, Terrassen, Atrien und Balkone“ vermieden die Spengelins „unerwünschte Einblicke oder reduzierten diese zumindest“, so Krach und Schwartz. In verdichteter Schichtung finden sich hier seit 50 Jahren 92 Ein-Zimmer-Wohnungen, 50 Zwei-Zimmer-Wohnungen, 18 Drei-Zimmer-Wohnungen, neun Dreieinhalbzimmerwohnungen, 29 Vier-Zimmer-Wohnungen und acht Viereinhalbzimmerwohnungen.