Reif für eine Kreuzfahrt

Bremen - Die Sehnsucht nach der Ferne präsentiert auf einem Picknick-Tisch. Heike Langkrär (50) aus Lesum hat Fotos aus Schweden an Stäben befestigt. Wie kleine Flaggen ragen sie aus einem Glas empor. Viele der etwa 900 Besucher haben sich am Sonnabendnachmittag beim „Tee in Lesmona“ vom Motto „Fernweh“ des Festivals „Sommer in Lesmona“ inspirieren lassen.

Blicke in die Ferne bietet auch das Bühnenprogramm: Schauspielerin Gesine Cukrowski liest aus verschiedensten internationalen Bestsellern, zwischendurch greift die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen die Stimmung mit Werken von Schubert und Dvorák auf.

Auf Langkrärs Fotos sind Aufnahmen aus der Schiffperspektive zu sehen. Dazu Aufnahmen vom Strand und das Panorama von Stockholm. Das Outfit der Bremerin strahlt nordische, ja, sogar seemännische Frische aus: ein blauweiß-gestreiftes Hemd, ein rotweißes gewickeltes Halstuch und dazu ein kleines Matrosenhütchen mit goldenem Anker. Das Bühnenprogramm zum „Fernweh“ gefällt ihr, besonders die Texte. „Es ist so schön abwechslungsreich.“

+ Gesine Cukrowski. - Foto: mko

Cukrowski liest klar und kräftig, aber ohne übertriebenen Affekt, einfach im Stil einer Erzählerin. Es macht Spaß, ihr zuzuhören. Bei einem Auszug aus „Eine Fahrt über den Mälaren“ von Lars Gustafsson und Agneta Blomqvist malt Cukrowski mit ihrer Stimme das Szenario eines Silbersees aus, liest vom Duft des Schilfes und einem Schiff vor einem dramatischen Hintergrund aus Wolken. Dann wechselt das Thema zum „großen See der schwedischen Literatur“.

Ein Tisch verziert mit Blättern, auf einem Teller liegen Weintrauben, dahinter haben sich vier Seniorinnen in Schale geworfen. „Wir haben über das Motto nachgedacht. Fernweh hängt zusammen mit ,in die Ferne gehen‘“, sagt Elke Hitz (78) aus Oldenburg. Das Outfit der vier ist reif für die Kreuzfahrt. Ursula Sahni und Ingeborg Ieckhofs, beide 75 und aus Cuxhaven angereist, haben einen Fascinator, einen festlichen Kopfschmuck aufgesetzt, Sahni einen hell-rosafarbenen, Ieckhofs einen großen schwarzen. Der Kopfschmuck passt farblich perfekt zu den Kleidern. Alle vier sind Stammbesucher. „Wir sitzen immer an dieser Stelle“, sagt Hitz.

Eine Gruppe von Frauen sitzt an einer reichgedeckten und mit bunten Blumen verzierten Tafel. Auch diese Frauen haben sich „Fernweh“ zum Thema gemacht und Speisen aus verschiedenen Ländern zusammengetragen, darunter türkische Falafel, holländischen Käse und deutsches Bier.

Insgesamt kamen fast 10 000 Besucher zum dreitägigen Festival „Sommer ins Lesmona“, das am Freitag mit einem Konzert des finnischen Pianisten Iiro Rantala und der Kammerphilharmonie Bremen in Knoops Park begonnen hatte. Auf dem Programm standen eigene Kompositionen, Mozart und mehr. Zum Ende hin sangen die begeisterten Zuschauer den Beatles-Song „All you need is love“ mit. Am Sonnabendabend gab es Musik von der Kammerphilharmonie und dem Schweizer Klezmer-Quintett Kolsimcha. Und am Sonntag zum Picknick hatten sich die Besucher wie stets richtig in Schale geworfen und körbeweise Leckereien aus aller Welt mitgebracht. Fazit von Andrea Katzmarczyk, Sprecherin der Kammerphiharmonie Bremen: „Ein rundum gelungenes Festival.“ - mko/gn