Reichsbürger-Razzia in Bremen

Von: Fabian Raddatz

In Bremen hat die Polizei Wohnungen und Häuser von Reichsbürgern durchsucht. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Illustration

Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat Häuser und Wohnungen mehrerer Reichsbürger durchsucht. Dabei stellten die Beamten auch Beweismittel sicher.

Bremen – In Bremen wurden Häuser und Wohnungen von Reichbürgern durchsucht. Das gab nun die Polizei bekannt. Hintergrund sind nach Angaben der Polizei Ermittlungen zu einem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Vereinigungsverbot und Volksverhetzung durch die Polizei Niedersachsen.

So durchsuchten Beamte bereits im Dezember vergangenen Jahres das Haus eines 55-jährigen Mannes in Bremen-Sebaldsbrück. Er steht im Verdacht, mehr als 30 Straftaten begangen zu haben. Der Mann soll unter anderem Kennzeichen verwendet haben, die in Verbindung mit dem verbotenen Verein „Geeinte deutsche Völker und Stämme“ standen. Zudem schickte der Bremer Schreiben an Behörden, Vereine, Parteien und Personen mit reichsbürgernahen Inhalten und äußerte Gebietsansprüche.

Reichsbürger-Razzia in Bremen: Zwei Tonnen schwerer Grenzstein sichergestellt

Bei der Durchsuchung stellte die Polizei Speichermedien und Dokumente sowie einen zwei Tonnen schweren Pfeiler sicher, der laut Polizei wohl einen Grenzstein symbolisieren sollte.

Weitere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckten Einsatzkräfte der Polizei Bremen am heutigen Mittwochmorgen, 25. Januar 2023. „Die 38, 42, und 47 Jahre alten Frauen und ein 53-Jähriger stehen ebenfalls im Verdacht, Verstöße gegen das Vereinigungsverbot begangen zu haben“, so die Polizei in einer Mitteilung.

Polizei durchsucht Wohnungen und Häuser von Reichsbürger in Bremen: „Verfestigung von extremistischen Strukturen“

Dabei seien Schriftstücke, Dokumente, Speichermedien und weitere Beweismittel beschlagnahmt worden, unter anderem auch eine nicht geringe Menge Drogen. Die weiteren Ermittlungen dauerten an. Der Verfassungsschutz hatte bereits zuvor vor immer mehr Reichsbürgern in Bremen gewarnt.

In dem ursprünglich überwiegend aus Einzelpersonen und Kleingruppen bestehenden Spektrum der „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ gab es in den vergangenen Jahren vermehrt Vernetzungen, die auch in Bremen feststellbar seien, sagte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer: „Die Gefahr besteht insbesondere in der Verfestigung von extremistischen Strukturen, die den Staat nicht anerkennen und ihre verschwörungsideologische Weltanschauung verbreiten.“