Der Regenwald im wackligen Lichtschein - mit der Taschenlampe durch das Übersee-Museum

Bremen - Von Martin Kowalewski. Mit dem Licht aus dem Eingangsbereich im Rücken geht es hinein ins dunkle Erdgeschoss des Übersee-Museums. Die Lichtkegel von Taschenlampen werfen ein wenig Licht in die Dunkelheit. Es ist ungewohnt still, während sich die 23 Besucher der Taschenlampenführung für eine Stunde auf den Weg durch das dunkle Museum machen, die zahlreichen Kinder in der Gruppe vorneweg.

Bald ist ein Korallenriff hinter einer Glasscheibe erreicht. Die Lichtkegel strahlen die einzelnen Bereiche an. Bunte Farben zeigen sich im kalten und wackligen Lichtschein der Taschenlampen. Es ist fast so, als würden Taucher mit ihren Leuchten die Tiefen der Meere für Filmaufnahmen erkunden. Ein großer Karpfen ist zu sehen, ein Oktopus, ein Hummer und auch eine Riesenmuschel. Zu sehen ist nur, was die Taschenlampen erhellen, aber das sieht dafür sehr eindrucksvoll aus.

Die sechs Koi-Karpfen im Eingangsbereich der Asienausstellung sind vom Licht der Taschenlampen unbeeindruckt. Sie schwimmen ruhig vor sich her. Nächtliche Ruhe strahlt auch das chinesische Beamtenhaus aus, dessen Innenleben nach und nach vom Taschenlampenlicht in Szene gesetzt wird. Die Stube beeindruckt auch im kargen Licht mit warmen Farben. Einige Meter weiter glänzen Gongs und andere Musikinstrumente metallisch im Licht der vorübergehenden Gruppe. Der Gang in die Regenwälder ist mit der Taschenlampe schon etwas unheimlich. Das Licht fällt durch die Glasscheiben. Eine kleine Schlange ist zu sehen. Beim nächsten Blick und etwas veränderter Haltung der Lampe fällt ein großes Insekt auf, danach ein sehr großer Käfer, dann eine hängende Fledermaus und noch weitere Tiere. Sie alle sind umgeben von exotischen Pflanzen und Früchten.

Die Museumspädagogin und Biologin Birgit Wendelken (54) macht eine eher naturkundliche Führung. Sie sagt: „Ich entdecke auch immer wieder Neues, etwa neue Krabbeltiere.“ Neben etwa einem Viertel Kindern, begleitet von Eltern und Großeltern, kämen auch Erwachsene aus Eigeninteresse.

Die vielen Taschenlampen erleuchten das riesige Herz eines Blauwals gut. Die Öffnungen bieten sich an, um mal hineinzuleuchten. Es ist bekannt, dass ein Mensch etwa sieben Liter Blut im Körper hat, doch die Schätzungen der Besucher kommen nicht mal in die Nähe der Blutmenge, für die dieses Herz zuständig ist: Es sind 10 000 Liter, entsprechend 100 Badewannen Blut, wie Wendelken sagt. Es mache aber nur sechs bis zehn Schläge pro Minute. Leon Bardenhagen (13) aus Achim hat die Ausstellung sehr gut gefallen und er sagt: „Das ist sicher auch bei Tag gut, aber mit der Taschenlampe macht es mehr Spaß.“ Er will auch noch mal bei Tag kommen.

Die Taschenlampenführungen finden bis März statt. Es gibt noch Karten für Zusatzführungen am 7. und 21. Februar sowie 6. März, jeweils von 20.15 bis 21.15 Uhr. Die Teilnahme kostet zehn Euro.

