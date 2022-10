Ist der Bremer Freimarkt am Reformationstag geöffnet?

Von: Ute Laukner

Ganz gemütlich über den Freimarkt in Bremen bummeln - Bratwurst und Schmalzkuchen genießen, Karussell fahren - geht das auch am Reformationstag?

Bremen – Der mit viel Spaß und Freude gefeierte Bremer Freimarkt ist in diesem Jahr am Reformationstag nicht geöffnet. In Bremen endet der beliebte Freimarkt im Jahr 2022 bereits am Tag zuvor, am Sonntag, 30. Oktober. Dann wird am Abend der Bremer „Freimaak“ nach 17 Veranstaltungstagen mit einem Umzug gegen 22:30 Uhr im zentral gelegenen „Riverboat“-Musikzelt beendet.

Ist der Freimarkt am Reformationstag, 31. Oktober 2022 geöffnet?

Reformationstag Wann: 31. Oktober 2022 Wo: Neun Bundesländer in Deutschland

Oder, wie die „Trauergesellschaft“ gegen 20:30 Uhr mit einem Umzug vom „Riverboat“ startend und endend etwa zwei Stunden später als „Freimarktbeerdigung“ bezeichnet wird. Die Rampe am Seiteneingang vom „Riverboat“ ermöglicht übrigens auch den Rollstuhlfahrern einen barrierefreien Zugang, um bei dieser schon traditionellen Freimarkt-Abschieds-Zeremonie dabei sein zu können.

Während des gesamten letzten Tages findet der 987. Bremer Freimarkt wie gewohnt am Sonntag, den 30. Oktober statt. Das Volksfest bietet auf der Bürgerweide und dem Marktplatz vor dem Bremer Rathaus mit dem Bremer Roland ein buntes Treiben für Erwachsene und Kinder. Unter den Freimarkt-Besuchern befinden sich meist nicht nur die Bremer Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch viele Gäste aus der Region im Norden.

987. Bremer Freimarkt – die Öffnungszeiten vom 14. bis 30. Oktober 2022 „Ischa Freimaak!“ auf der Bürgerweide Start am 14. Oktober um 18:30 Uhr Sonntags bis donnerstags von 13:00 bis 23:00 Uhr Freitags und samstags von 13:00 bis 24:00 Uhr mit Trauerumzug um 22:30 Uhr vom „Riverboat“ aus „Ischa Freimaak!“ auf dem Marktplatz Start am 14. Oktober um 16:00 Uhr Täglich außer sonntags von 10:00 bis 21:00 Uhr Sonntags von 11:00 bis 21:00 Uhr

Im Riesenrad die Hansestadt von oben anschauen, in den Festzelten feiern sowie die neuesten Party-Hits mitsingen und es sich kulinarisch nochmal so richtig schmecken lassen, das alles ist beispielsweise bis zum letzten der insgesamt 17 Freimarkt-Tage möglich. Spannend zu erfahren wird es sein, danach zu erfahren, wie viele Besucher wieder den Weg zum Freimarkt nach Bremen fanden.

Bremer Freimarkt gilt als eines der ältesten Volksfeste Deutschlands. © Carmen Jaspersen/dpa

Anfahrt zum Bremer Freimarkt

Unter den vielen Bremer Freimarkt Fans hat es sich längst herumgesprochen: Der Bremer Freimarkt findet zum einen auf der Bürgerweide und im Kleinen noch auf dem Marktplatz vor dem Bremer Rathaus – also in der City – statt. Beide Plätze sind gut mit dem Öffentlichen Nahverkehr zu erreichen.

Reformationstag und Halloween fallen auf einen Tag

Am 31. Oktober 2022 wird außerdem Halloween-Fest gefeiert. Dabei klingeln unter anderem die lustig-gruselig kostümierten Kinder an den Türen der Nachbarn und bitten um „Süßes oder Saures“ und die Erwachsenen feiern meist am Abend, ebenfalls bunt und gruselig kostümiert, die eine oder andere Party bis zum Morgengrauen. Denn der Feiertag Allerheiligen ist für viele Menschen ein arbeitsfreier Tag und da ist oftmals Ausschlafen angesagt.

Dieser Gedenktag der Reformation durch Martin Luther im Jahre 1517 wird in Deutschland in neun Bundesländern am letzten Oktobertag zelebriert.

Reformationstag – Am 31. Oktober in Deutschland begehen evangelische Christen in neun Bundesländern den Feiertag Im Norden: Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Weitere Bundesländer: Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Der Reformationstag ist dieses Jahr in 2022 jedenfalls kein Grund, den letzten Tag des Bremer Freitmarktes am Tag zuvor – dem 30. Oktober – nicht zu besuchen. Außer den bereits bekannten und immernoch im eigenen Interesse zu berücksichtigenden Coronaregeln, gibt es an dem letzten Freimarkttag keine besonderen Einschränkungen .