Reform in der Hebammenausbildung: Neues Studienangebot in Bremen

„Unumgänglicher“ Umbruch

+ © dpa Bei jeder Geburt in Deutschland muss eine Hebamme dabei sein. Doch von ihnen gibt es nicht genug. Nun soll der Beruf aufgewertet, die Ausbildung akademisiert werden. Wer den Beruf ergreifen will, muss ab dem Jahr 2020 ein Studium absolvieren. Das soll auch in Bremen möglich sein. Die Planungen für ein Studium Hebammenwissenschaften sind angelaufen. 20 Studienplätze soll es geben. © dpa

Schlechte Bezahlung, hohe Versicherungskosten bei einer Selbstständigkeit – der Hebammenberuf ist für viele Frauen nicht mehr attraktiv. Es gibt zu wenige Hebammen, auch in Bremen. Zuletzt hatte der Kreißsaal im St.-Joseph-Stift aus Personalmangel für 24 Stunden schließen müssen (wir berichteten). Jetzt soll die Ausbildung in Deutschland grundlegend reformiert werden. Ein neuer Studiengang Hebammenwissenschaft an der Hochschule Bremen soll den Beruf aufwerten und für mehr Geburtshelferinnen-Nachwuchs sorgen.