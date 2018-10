„Mein Kunst-Stück“ mit Bärbel Steffens und ihrem dreiteiligen Bild „Gyo“

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Gyo“ heißt Bärbel Steffens’ Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Dreigeteilt und auf insgesamt über vier Quadratmetern zeigen sich Strukturen auf tiefem Blau. Die Bremer Künstlerin ließ sich durch japanische Gärten inspirieren.

Mit Öl und Sand auf Leinwand schuf Bärbel Steffens 2004 das großformatige Werk „Gyo“. Das bedeute auf Japanisch „Reihe“, „Linie“ oder auch „Aktivität“, sagt die Künstlerin. Sie interessiert sich für japanische Gärten wegen deren reduzierter Art. „Auch als Maler reduziert man“, sagt sie. „Das macht man automatisch, und man kann so immer weitermachen, bis am Ende nur noch die Aussage bleibt.“ Diese Aussage bringt Steffens bevorzugt auf große Formate.

Die Ideen der Malerin kommen immer aus ihrer Vorstellung. Nie malt sie etwas ab oder orientiert sich an einer Vorlage. Figürliches Malen hält die Künstlerin dennoch für wichtig. „Damit sollte man immer anfangen.“ Man lerne viel, wenn man ein Gesicht oder einen Baum malt. Auch dabei müsse man sich die Frage stellen: Wie willst Du ausdrücken, was Du sagen willst? Wie machst Du es, damit andere damit umgehen können? Wenn man das naturalistische Malen beherrsche, könne man das nicht nur jederzeit nach außen anführen, sondern habe auch für sich selbst ein Fundament.

Steffens' Herz schlägt für die Ölfarbe. Diese lässt sich besonders gut mit Sand verbinden. Den nutzt die Künstlerin für die Textur ihrer Bilder. Der Grad der Körnungen bestimmt die Wirkung ihrer Malerei. „In Japan steht Sand symbolisch für den Kreislauf des Lebens“, sagt Steffens. Das ähnelt bei uns dem Brauch, bei einer Beerdigung mit den Worten „Erde zu Erde, Asche zu Asche und Staub zu Staub“ eine Schaufel Sand in das Grab zu geben.

Auf die Kunst gekommen ist die 1945 in Bremen geborene Malerin, wie sie sagt, zwangsläufig. „Ich bin ein sensibler Mensch, der eher in sich geht und Gefühle verarbeitet, ohne über sie zu sprechen. Wenn man dann ausdrücken möchte, was man empfindet, kommt eigentlich nur die Malerei infrage. Eine verbale Schilderung des Befindens würde wohl niemand hören wollen.“ Dennoch hat Steffens Kunst nicht studiert, sondern einen Beruf gelernt und in diesem gearbeitet. Als sie es sich als Verwaltungsleiterin finanziell leisten konnte, intensivierte sie ihr kreatives Schaffen, besuchte Kurse und Fortbildungen.

In ihrem Atelier an der Kap-Horn-Straße liebt sie es, ganz für sich allein zu sein, in völliger Ruhe. Die Tageszeit wählt sie je nach Licht- und Wetterlage. Einen Computer zur Planung oder Vorbereitung nutzt sie nicht. Die Ideen findet sie in ihrer Umgebung. „Ich denke immer an Kunst und sehe Kunst, wo immer ich gehe und stehe“. Eine Herausforderung in der Kunst sieht Steffens darin, diese unbedingt machen zu wollen. „Man ist unzufrieden, wenn man eine Woche nichts gemacht hat und bekommt schlechte Laune.“

Ob wir Kunst brauchen? „Unbedingt! Wir brauchen sie für ein angenehmes Leben. Das gilt für den Künstler wie für den Betrachter. Selbst wenn der Künstler vor einer großen weißen Leinwand totalen Stress hat, geht ihm, sobald die Arbeit fertig ist, das Herz auf.“

Zu den Künstlern, die für Steffens besonders bedeutend sind, zählen der deutsche Maler Caspar David Friedrich (1774 bis 1840) und der Spanier Pablo Picasso (1881 bis 1973). An Caspar David Friedrich imponieren ihr dessen Art, über Kunst zu denken und seine Seriosität. An Picasso gefällt ihr dessen Vielfältigkeit.

Wenn Steffens jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann würde sie ein Bild, das sehr stark Ruhe ausstrahlt, an alle Menschen adressieren. „Es könnte darauf aufmerksam machen, dass die Welt derzeit so laut und vordergründig ist“, sagt sie. „Dabei erkennt man in der Ruhe besser.“