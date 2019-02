Bremen feiert das 475. Mal Schaffermahl

Reden, Essen, Reden

+ © dpa Die Gäste der 473. Bremer Schaffermahlzeit betreten am den Festsaal des Rathauses von Bremen © dpa

Bremen - In Bremen findet am Freitag (12.45 Uhr) zum 475. Mal die Schaffermahlzeit statt. Ehrengast ist in diesem Jahr der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).