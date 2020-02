Glosse: Das scheue Schadstoffmobil

Die Eimer und Gläser mit Farbresten sind zu einem Turm angewachsen. Was sich eben so ansammelt, wenn hier immer mal neu gestrichen und dort immer mal renoviert wird. Doch der Turm muss weg, er wird zu hoch, er stört. Wohin aber mit all den Farbresten?

Ein Mitarbeiter des Recyclinghofs müsste da doch helfen können! Auf die Sache angesprochen, lächelt der Mann. Ein wenig schelmisch, wie es scheint. Und ein bisschen nachdenklich. Dann sagt er nur ein Wort: „Schadstoffmobil.“ Ja, und wann kommt es, das Schadstoffmobil?

Tja, genau das ist eben so die Sache. Manchmal kommt es, manchmal aber auch nicht, deutet der Mann vom Recyclinghof an. Er ist kein Mann großer Worte, fügt aber noch etwas an: So genau lasse sich das nie sagen mit dem Schadstoffmobil, vorher schon gar nicht. Also immer lauern – und wenn es dann mal da ist: schnell loslaufen und die Eimer holen? Ja, sagt der gute Mann. Und lacht. So ist es wohl am besten.

Warum aber ist es so scheu, das Bremer Schadstoffmobil? Wieso zeigt es sich nur selten? Fühlt es sich nicht wohl auf dem Recyclinghof? Möchte es nicht gefüttert werden? Hat es schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht? Bremer lieben ihre Recyclinghöfe, sonst wäre da ja nicht so viel los. Auch Menschen aus dem Umland bringen gerne mal was vorbei. Aber etwas fürs Schadstoffmobil mit einzupacken, das ist eben nicht ohne Risiko.

Die Stadtreinigung deutet es auf ihrer Homepage schon an. Mal kann das Schadstoffmobil „aus betrieblichen Gründen“ nicht kommen, mal kann es wegen eines „technischen Defekts“ keine Schadstoffe annehmen. Und dann wieder ist es „aufgrund einer internen Schulung“ nicht im Einsatz.

Wohin nun also mit all den Farbresten? Ach, einfach an die Wand! Irgendwo muss immer was gestrichen werden. Und wer möchte schon das Schadstoffmobil bei einer internen Schulung stören?