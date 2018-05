„Verschwunden“: Die Kneipe von Friedrich Ebert in der Bremer Neustadt

Hier lag sie, die Kneipe von Friedrich Ebert – an der Ecke von Wester- und Brautstraße in der Bremer Neustadt. Eberts Lokal hieß „Zur Guten Hilfe“.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Bevor er nach Berlin ging, hatte der Sozialdemokrat und spätere Reichspräsident Friedrich Ebert (1871 bis 1925) eine Kneipe in der Bremer Neustadt. Aber wo? Nicht weit entfernt von der Friedrich-Ebert-Straße – nämlich: an der Ecke von Braut- und Westerstraße.

Längst gibt es das Lokal nicht mehr. Und so ist es heute Thema unserer Serie „Verschwunden“. „Zur Guten Hilfe“ – so hatte Ebert das Lokal, das er mit seiner Frau Louise Ebert (1873 bis 1955) betrieb, genannt. Die „Gute Hilfe“ – gedacht war sie auch als Treffpunkt der Arbeiter, Gewerkschafter, Sozialdemokraten.

Friedrich Ebert stammte aus Heidelberg. Er lernte das Sattlerhandwerk und ging ab 1888 auf Wanderschaft. Ebert engagierte sich in der Gewerkschaftsbewegung und in der Sozialdemokratie. Arbeiter und Handwerker rief er dazu auf, sich zu organisieren. 1891 kam Ebert, 20 Jahre jung, nach Bremen. Hier sollte er 14 Jahre lang bleiben.

Ebert lebte in der Neustadt

Ebert lebte in der Neustadt. Auf einer Gewerkschaftsversammlung lernte er 1893 Louise Rump kennen – die ebenfalls politisch engagierte Tochter eines Arbeiters und einer Waschfrau aus Melchiorshausen (Weyhe), die als Etikettenkleberin in einer Teefirma arbeitete. Ebenfalls 1893 bekam Ebert eine Festanstellung als Redakteur bei der „Bremer Bürger-Zeitung“, einem Parteiblatt der SPD.

Im folgenden Jahr verließ er die Redaktion aber schon wieder. Eine Brauerei hatte ihm die Schankwirtschaft in der Brautstraße angeboten. Ebert übernahm das Lokal als Pächter, nun war er Wirt. Aber ein politischer.

In einer Zeitungsannonce warb er ganz ausdrücklich für einen Saal „zur Abhaltung von Versammlungen“ – ein Angebot, das sich unter anderem direkt an Gewerkschafter richtete. Wer in Arbeiterfragen Rat suchte, sollte zur „Guten Hilfe“ kommen – da war der Kneipenname Programm. Arbeitern wurde hier ostenlos rechtliche und soziale Beratung angeboten.

Diskussionen in der Kneipe

Oft, so heißt es, saß Ebert mit Genossen in seinem Lokal, diskutierte soziale Fragen, plante Parteiprogramme und Wahlkämpfe. Die Arbeit hinter dem Tresen hatte dann seine Frau Louise, die Ebert im Jahr 1894 geheiratet hatte. Die „Gute Hilfe“ warf offenbar genug ab, um eine Familie gründen zu können. Bis 1900 brachte Louise Ebert fünf Kinder zur Welt – vier Söhne und eine Tochter. Wie sie die Anforderungen von Beruf und Familie in Einklang brachte, ist in keiner Chronik vermerkt.

Friedrich Ebert soll das Gastwirtsdasein nicht geliebt haben, das Interesse am Politischen und an der Gewerkschaftsarbeit überwog. Ebert wurde Parteivorsitzender der SPD in Bremen. Anno 1900 – er hatte inzwischen eine Anstellung als Arbeitersekretär bei der Gewerkschaft – ist Ebert dann als Abgeordneter in die Bürgerschaft gewählt worden. Hier wurde er auch Vorsitzender der SPD-Fraktion. Wirt war er da schon längst nicht mehr. Die „Gute Hilfe“ hatte er schon als Arbeitersekretär aufgegeben.

1905 weg aus Bremen

Später hat er sie auch nie sonderlich gern erwähnt – wohl auch aus der Befürchtung heraus, politischen Gegnern mit einer Vergangenheit als Kneipenwirt eine Angriffsfläche zu bieten. Später, das waren die Jahre in Berlin. 1905 nämlich endete Eberts Bremer Zeit. Als engagierter Sozialdemokrat und Gewerkschafter hatte er sich inzwischen einen Ruf erworben, der weit über Bremen hinausreichte – nicht zuletzt auch durch die Leitung des SPD-Parteitags 1904 in Bremen.

Und so wurde er 1905 Sekretär des Vorstands der SPD in Berlin. Nun agierte er endgültig auf überregionaler Ebene. 1913 wurde er Parteichef, 1916 Vorsitzender der SPD-Reichstagsfraktion. 1919 wurde Ebert zum ersten Reichspräsidenten gewählt.

Und die „Gute Hilfe“? Die Straßenecke, an der sie lag, gibt es noch – neu bebaut. Die alte Häuserzeile mit Eberts früherem Lokal wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört.