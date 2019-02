Staatsgerichtshof gibt Klage von drei „Bürger-in-Wut“-Abgeordneten statt

Bremen - Das Verfassungsgericht des Landes Bremen hat das Recht von Abgeordneten auf genaue Auskunft durch die Landesregierung gestärkt. Der Staatsgerichtshof gab am Dienstag einer Klage von drei Abgeordneten der rechtsorientierten Gruppe „Bürger in Wut“ gegen den Bremer Senat statt. Die Regierung habe das Recht der Volksvertreter auf Information verletzt, urteilten die sieben Richter einstimmig.

Drei Vertreter der „Bürger in Wut“ - Jan Timke, Piet Leidreiter und Klaus Remkes - hatten im Juni 2018 gefragt, wie viele Übergriffe es von 2014 bis 2017 auf Politiker, Polizisten und andere Beamte in deren privatem Wohnumfeld gegeben habe. Die Abgeordneten interessierte auch, wie viele Tatverdächtige ermittelt worden und wie diese an die Privatadressen ihrer Opfer gekommen waren.

Das Bremer Innenressort hatte darauf nur kurz geantwortet, dass solche Vorgänge nicht gesondert erfasst würden. Dazu müssten alle Strafanzeigen einzeln ausgewertet werden. „Dies ist mit einem vertretbaren Aufwand nicht möglich“, hieß es.

Die Frage sei zulässig gestellt, urteilte der Staatsgerichtshof. Deshalb dürfe die Regierung nicht einfach behaupten, dass eine Antwort unmöglich sei. Sie hätte dies genau begründen und darlegen müssen, welche Versuche sie gemacht habe, um eine Antwort zu finden. 2017 hatte der Senat wegen unzureichender Antworten auf Fragen von Abgeordneten schon einmal eine Niederlage vor Gericht kassiert.

Die Vizepräsidenten der Bürgerschaft, Sülmez Dogan (Grüne) und Frank Imhoff (CDU), begrüßen das Urteil des Staatsgerichtshofs. „Der Staatsgerichtshof hat die inhaltlichen Anforderungen für Antworten des Senats weiter konkretisiert und damit im Ergebnis erneut die Rechte der Abgeordneten gestärkt“, teilten die beiden mit. Die parlamentarischen Informationsrechte seien für die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft von zentraler Bedeutung. Nur so könnten sie ihrem Auftrag nachkommen, die Regierung zu kontrollieren. Das gelte umso mehr für Einzelabgeordnete und Gruppen, für die die Fragestunde das einzige Element sei, um überhaupt an für sie wesentliche Informationen zu kommen, so die Vizepräsidenten.

Das Urteil sei eine „juristische Ohrfeige für den Senat“, sagte Jan Timke von der Gruppe „Bürger in Wut“ nach dem Urteil des Staatsgerichtshofes. Das Gericht sei der Auffassung gefolgt, dass eine Benachteiligung der Gruppe stattgefunden habe. Es habe dem Senat „ins Stammbuch geschrieben“, dass er Anfragen, insbesondere von Oppositionsparteien, umfassender beantworten müsse.

Matthias Stauch hob als der Rechtsvertreter des Senats den Aspekt hervor, dass die Regierung nun ausführlich begründen müsse, wenn bestimmte Fragen von Abgeordneten nicht beantwortet werden könnten. Das sei neu. Der Staatsgerichtshof habe aber nicht gesagt, dass man die Fragen hätte beantworten können.

