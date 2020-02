Realismus und Abstraktion

SERIE MEIN KUNST-STÜCK Peter John und sein Ölbild „Die Teilung der Tropfen“

+ Der Bremer Maler Peter John präsentiert sein großformatiges Ölbild „Die Verteilung der Tropfen“. Foto: MESTER

Bremen - Von Christiane Mester. Zwei Mädchen, vertieft in ihr Spiel im Freien, verschütten Wasser mit Gießkannen. Dass sie es auf dem Bild in verschiedene Richtungen gießen, ist kein Zufall. „Die beiden verteilen das Wasser gerecht“, sagt Peter John, der mit dieser Darstellung auf die Trinkwasserproblematik in weiten Teilen der Erde hinweisen will. Mit seinem Werk „Die Teilung der Tropfen“ ist der 72-jährige Maler Teil unserer Serie „Mein Kunst-Stück“.